Auch in der Nacht ist es neuerdings im Feuerwehrhaus taghell. Mit einem Arbeitseinsatz wurde die Beleuchtung des Gerätehauses auf den neuesten Stand gebracht.

Neues Licht für die Wehr in Riethnordhausen hilft bei Nachteinsätzen

Riethnordhausen. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Riethnordhausen haben Elektroanlage erneuert

Vergangenen Samstag gab es bei der Freiwilligen Feuerwehr in Riethnordhausen einen Großeinsatz. Die Fahrzeuge brauchten dafür allerdings nicht einmal das Gelände verlassen. Ortsbrandmeister Jan Schaar hatte angeregt, die in die Jahre gekommene Innenbeleuchtung des Feuerwehrhauses komplett zu erneuern. Mehrere Mitglieder der Einsatzgruppe halfen, die alten Lampen zu entfernen, alles neu zu verkabeln und neue Beleuchtungskörper zu installieren. „Jetzt mit der verbesserten Anlage haben wir auch bei Nachteinsätzen beste Bedingungen“, freut sich der Wehrleiter. Unterstützung hat es beim Arbeitseinsatz durch die Gemeinde gegeben. Die Verwaltung hat das gesamte Material bezahlt, die Wehr hat die Installation als Eigenleistung erbracht. Eine Win-Win-Situation, wie eine Sache bezeichnet wird, bei der alle Seiten einen Vorteil haben.

Die Kameraden haben den Tag außerdem noch für einen Herbstputz rund um das Feuerwehrhaus genutzt. So ist der Rasen gemäht worden, die Fassade und auch die Innenwände wurden gesäubert. Eigenleistungen habe bei der Feuerwehr in Riethnordhausen eine lange Tradition. So wurden vor nicht allzu langer Zeit die Innenräume neu gemalert.

In den zurückliegenden Wochen wurden organisatorische Veränderungen vorgenommen, die nunmehr einen schnelleren Einsatz bei Alarm möglich machen.

Dafür wurden unter anderem die Spinde für die Anzüge so aufgestellt, dass nun mehr Platz für das Umziehen vorhanden ist. Außerdem gibt es jetzt eine strikte Einteilung in schwarz-weiß Bereiche. Schwarz steht dabei für die Einsatzbekleidung und weiß für die private Garderobe.