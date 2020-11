In Erfurt haben sich innerhalb von drei Tagen insgesamt 86 Personen neu mit dem Coronavirus infiziert.

Neuinfektionen nehmen in Erfurt weiter zu

Am Mittwochmorgen wurden in Erfurt insgesamt 1095 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, teilte die Stadtverwaltung mit. Das ist ein Anstieg von 63 innerhalb von 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 88,8.

Wie am Vortag befinden sich 17 Personen in stationärer Behandlung. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 27 auf 605 gestiegen. 16 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 474 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

