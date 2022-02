Bei einem Unfall in Erfurt wurde ein Mädchen verletzt (Symbolfoto).

Neunjähriges Mädchen bei Unfall in Erfurt verletzt

Erfurt. Bei einem Unfall in Erfurt ist ein Mädchen verletzt worden.

Bei einem Unfall in der Windthorststraße in Erfurt ist Donnerstagmittag ein neunjähriges Mädchen verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, wollte dort eine 51-jährige Frau auf der Beifahrerseite eines Autos aussteigen. Dabei übersah sie allerdings das Mädchen, das in diesem Moment mit einem Fahrrad an dem Toyota vorbei fuhr.

Das Kind stieß gegen die offene Tür und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen behandelte vor Ort die Verletzungen des Mädchens.