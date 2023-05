Niedlicher Nachwuchs im Erfurter Zoo: Sikakalb und drei Trampeltiere geboren

Der Erfurter Zoo kann sich über Nachwuchs freuen. Vor einer Woche erblickte ein kleines Sikakalb der Licht der Welt. Ein Trio an putzigen Trampeltieren macht nun zudem die Anlage unsicher.

Nachwuchs bei den Vietnam-Sikahirschen

Ein kleines Sikakalb ist am 9. Mai geboren worden. Wer sich vorsichtig im Hirschwald bewegt und genau hinschaut, kann das Jungtier zurückgezogen in einem der zahlreichen geschützten Verstecke oder mit seiner Mutter beobachten, teilte der Thüringer Zoopark Erfurt mit.

Im begehbaren Hirschwald des Erfurter Zoos leben Damhirsche und Vietnam-Sikahirsche. Damhirsche kommen mittlerweile recht häufig auch in deutschen Wäldern vor, man bekommt sie aber als Waldspaziergänger trotzdem eher selten zu Gesicht.

Anders die Vietnam-Sikahirsche. In freier Wildbahn ist diese Hirschart durch Bejagung und Lebensraumzerstörung höchstwahrscheinlich ausgerottet. Restbestände gibt es nur noch in vietnamesischen Nationalparks und wenigen Zoologischen Gärten in Europa und Nordamerika.

Vietnam-Sikahirsche haben ein auffälliges rötlich-braunes Fell mit hellen Punkten. Im Gegensatz zu anderen Hirscharten, bei denen nur die Jungtiere gefleckt sind, bleibt diese Zeichnung bei den Sikahirschen ein Leben lang.

Das vor einer Woche im Erfurter Zoo geborene Sikahirschkalb erkundet sein Revier. Foto: Thüringer Zoopark Erfurt

Trampeltierkindergarten komplett

Der Trampeltierkindergarten im Thüringer Zoopark Erfurt ist nun komplett. Das lebhafte Trio hält Muttertiere sowie Pfleger auf Trab und erfreut die Besucher.

Am 24. Februar brachte Trampeltierstute Khaleesi ein gesundes weibliches Fohlen namens Inara zur Welt. Am 10. April folgte Trampeltierstute Zari, die ebenfalls ein weibliches Fohlen zur Welt brachte. Das Jungtier, das einen schwierigen Start ins Leben hatte, wurde auf den Namen Hope getauft und ist mittlerweile zu einem kräftigen Jungtier herangewachsenen. Vor vier Tagen folgte schließlich Trampeltierstute Morena, deren männliches Fohlen Altan bereits neugierig die Außenanlage erkundet und seine zwei Spielgefährtinnen kennenlernt.

Bis alle drei Jungtiere ebenbürtige Spielpartner sind, werden noch ein paar Tage vergehen. Wenn das Spiel zu wild wird, mischen sich die erfahrenen Muttertiere ein.

Der Erfurter Zoo ist um eine Attraktion reicher: Der Trampeltier-Nachwuchs zeigt sich putzmunter. Foto: Thüringer Zoopark Erfurt

Trampeltiere sind im Sommer so gut wie nackt

Aufgrund der steigenden Temperaturen verlieren die Trampeltiere aktuell ihr Winterfell. Da Trampeltiere ursprünglich Bewohner der asiatischen Kältesteppen sind, tragen sie im Winter ein dickes Fellkleid, im Sommer sind sie so gut wie nackt. Nur so können sie die extremen Temperaturschwankungen ihrer Heimat ertragen. Bei ansteigenden Temperaturen stoßen Trampeltiere ihr dichtes Fell ab, in dieser Zeit sehen sie oft ziemlich zerzaust aus.

Trampeltiere gehören zu den Großkamelen, diese gibt es mit zwei Höckern (Trampeltier) und mit einem Höcker (Dromedar). Im Zoopark Erfurt leben neben Trampeltieren noch die Neuweltkamele Lamas.

Der Erfurter Zoo vermeldete: Es gibt dreifachen Nachwuchs bei den Trampeltieren. Foto: Thüringer Zoopark Erfurt

Vor knapp einer Woche wurde das erste Bisonkalb des Jahres geboren. Der Bison ist das größte noch lebende Wildtier Nordamerikas. Die mächtigen, aber gefährdeten Wildrinder sind ausgesprochen genügsam.

Bisonkalb im Erfurter Zoo geboren - Die süßen Bilder des kleinen Kalbs Bisonkalb im Erfurter Zoo geboren - Die süßen Bilder des kleinen Kalbs Am 7. Mai wurde das erste Bisonkalb des Jahres geboren. Foto: Zoopark Erfurt

Bisonkalb im Erfurter Zoo geboren - Die süßen Bilder des kleinen Kalbs Das weibliche Jungtier ist wohlauf, erkundet gemeinsam mit seiner Mutter "Dakota" die Anlage. Foto: Zoopark Erfurt

Bisonkalb im Erfurter Zoo geboren - Die süßen Bilder des kleinen Kalbs Dabei nimmt es Kontakt zu den Herdenmitgliedern auf. Foto: Zoopark Erfurt

Bisonkalb im Erfurter Zoo geboren - Die süßen Bilder des kleinen Kalbs In den kommenden Wochen werden weitere Jungtiere erwartet. Foto: Zoopark Erfurt

Bisonkalb im Erfurter Zoo geboren - Die süßen Bilder des kleinen Kalbs Am 7. Mai wurde das erste Bisonkalb des Jahres geboren. Das weibliche Jungtier ist wohlauf, erkundet gemeinsam mit seiner Mutter "Dakota" die Anlage und nimmt Kontakt zu den Herdenmitgliedern auf. In den kommenden Wochen werden weitere Jungtiere erwartet. Foto: Zoopark Erfurt

Bisonkalb im Erfurter Zoo geboren - Die süßen Bilder des kleinen Kalbs Am 7. Mai wurde das erste Bisonkalb des Jahres geboren. Das weibliche Jungtier ist wohlauf, erkundet gemeinsam mit seiner Mutter "Dakota" die Anlage und nimmt Kontakt zu den Herdenmitgliedern auf. In den kommenden Wochen werden weitere Jungtiere erwartet. Foto: Zoopark Erfurt

Das könnte Sie auch interessieren: