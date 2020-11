Thüringer Kinder und Jugendliche dürfen wieder Vereinssport treiben – aber die Erfurter nicht. Während die Landesverordnung zu Corona seit Samstag das freigegeben hat, trat tags zuvor die städtische in Kraft, die Vereinssport weiterhin untersagt.

Kritik: verschiedene Vorgaben zum Sport verwirren die Eltern und jungen Sportler

Die Situation die der Sportbetrieb auch auf seiner Internet-Seite beschreibt, ruft bei Michael Panse, CDU-Stadtrat und Vereinspräsident des SWE Volley-Teams, nur Kopfschütteln hervor. „Da wurde sehenden Auges eine Verordnung erlassen, die man sofort wieder anpassen muss“, kritisiert er die Stadt mit Verweis aus viele Nachfragen von Eltern oder Sportlern. Warum konnte man das nicht mit der Landesregelung einheitlich tun, fragt er. „Das regt die Leute massiv auf.“

Pandemie-Stab soll entscheiden

Die Stadt verweist auf den am Dienstag. 10. November, tagenden Pandemie-Stab. „Das Thema ist noch in der internen Diskussion“ sagt Beigeordneter Steffen Linnert. „Der Inzidenzwert in Erfurt und Umgebung ist nach wie vor sehr hoch, deshalb prüfe die Gesundheitsbehörden, welche Maßnahmen hier in Erfurt erforderlich seien und wie die Landesverordnung umgesetzt werde. Danach entscheide der Sportbetrieb, wie es mit den Sportanlagen weiter gehe.

Die Landesverordnung vom Wochenende sei „wieder so ein Schnellschuss“ gewesen, der die Kommunen unter Druck setze. Ende voriger Woche hatte Steffen Linnert gegenüber unserer Zeitung allerdings gesagt, dass „eine klare Linie wichtig sei“ und man vom Land klare Vorgaben erwarte, die man Umsetzen könne.