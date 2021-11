Noch mal Glück gehabt

Lydia Werner über ein paar Stunden im Ungewissen

Was einem außer dem Wort „Corona“ noch so alles durch den Kopf schießt, wenn man erfährt: Bei einer von etlichen Menschen gemeinsam besuchten Veranstaltung – streng nach 3G-Regel – haben zwei (durchgeimpfte) Frauen am nächsten Morgen aus uns unbekannten Gründen positive Schnelltests.

Da gab es wohl am Vormittag so einige Telefonate im Äther. Und während mein Mann nichtsahnend einen Urlaubstag allein beim Angeln verbrachte, fing ich schon mal an zu grübeln.

Die nachzuholende Geburtstagsfeier des Ältesten am gleichen Abend, eventuell sogar sein Heimatbesuch bei uns, stehen plötzlich in Frage. Oma und Opa von nebenan sind zwar ebenfalls geimpft, aber man hört ja so einiges...

Am bevorstehenden Wochenende sollten wir alle Aktivitäten, außer vielleicht denen im eigenen Garten, besser absagen. Irgendwie fühlt man sich schon bei dem Wissen um einen möglichen Kontakt nicht so ganz gesund. Trotz der Impfung.

Am Nachmittag kam dann aber die erlösende Nachricht. Die beiden Frauen bekamen die für sie ebenfalls wohlklingende Information: Der PCR-Test hat die Corona-Infektionen nicht bestätigt.

Und gleich ging es mir wieder besser. Glück gehabt – bis zum nächsten Mal.