Jörg Kirchner ist Disponent in der Zentralen Leitstelle in Erfurt.

Erfurt. Wer die Notrufnummer wählt, befindet sich in einer Notlage. Nun soll sich das Leitstellensystem in Thüringen ändern.

Notruf 112: Zentrale Leitstelle soll in Erfurt entstehen

Die Leitstelle der Landeshauptstadt soll vergrößert werden. So steht es in der Verwaltungsvereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Neustrukturierung der zentralen Leitstellen in Thüringen. Über diese Vereinbarung stimmt der Stadtrat am heutigen Mittwoch ab.

Bisher gibt es in Thüringen 13 zentrale Leitstellen, die die Notrufe aus 23 Landkreisen und kreisfreien Städten disponieren. So nimmt Erfurt seit vielen Jahren auch die 112-Notrufe des Landkreises Sömmerda entgegen. Laut Verwaltungsvereinbarung wäre die zentrale Leitstelle Erfurt dann auch für die Stadt Weimar und das Weimarer Land zuständig. Die Zusammenlegung soll Vorteile bringen: Die Kosten für Investitionen und den laufenden Betrieb könnten gesenkt werden. In größeren Schadenslagen mit erhöhtem Rufaufkommen kann eine größere Leitstelle ganz anders agieren als eine kleine. „Es gibt regelmäßig technische Neuerungen, die sehr kostenintensiv sind, zu denen wir aber verpflichtet sind. Als Beispiele sind der eCall oder die Einführung des IP-Notrufes zu nennen. Diese zu realisieren ist an einem Standort leichter als an fünf“, sagt Uwe Seils, Abteilungsleiter Technikservice und Logistik im Erfurter Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Er ist an der Veränderung der Strukturen der Thüringer Leitstellenlandschaft beteiligt. Die Zahl der Leitstellen soll von 13 auf sechs Standorte reduziert werden, hinzu kommt ein Schulungsstandort. „Die Zustimmung zur Verwaltungsvereinbarung ist alternativlos“, sagt Uwe Seils. Wird der Vereinbarung zugestimmt, können beim Innenministerium Fördergelder abgerufen werden. Denn es muss viel investiert werden, das Einsatzleitsystem und das Abfragevermittlungssystem müssen neu erworben werden. Zudem: die Fahrzeughalle der Wache 1 neben der Hannoverschen Straße ist mittlerweile zu klein. „Seit sie 1994 in Betrieb ging, sind eine Vielzahl von Einsatzfahrzeugen, die wir vorhalten müssen, dazugekommen. Wir haben im Gefahrenschutzzentrum einen Stellplatzmangel“, sagt Uwe Seils. Mit dem Bau einer neuen zentralen Leitstelle auf einem Grundstück gleich nebenan in Richtung Dekra könnte hier Abhilfe geschaffen werden. Zudem würden die derzeit acht Disponentenplätze ohnehin nicht mehr ausreichen, sodass die Leitstelle auf jeden Fall umziehen muss, wenn von hier zwei Städte und zwei Landkreise disponiert werden. Das Grundstück ist unbebaut und gehört der Stadt. Idealerweise müsste spätestens 2021 der Grundstein gelegt werden. Das gesamte Projekt ist vom Innenministerium, das die Zusammenlegung koordiniert und zentrale Planungsleistungen erbringt, auf acht Jahre angelegt. Großes Ziel: Ende 2027 sollen alle sechs Standorte und der Lehrstandort funktionieren.