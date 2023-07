An dieser Stelle des Schulhofes am Gymnasium 10 sollen die Container aufgebaut werden.

Nun ist es so weit: Schulcontainer für Gymnasium kommen mit Verspätung in Erfurt an

Erfurt. Vergangene Woche blieb der Schulhof leer – die Container konnten nicht angeliefert werden. Nun ist Mittwoch anvisiert, um das Erfurter Gymnasium 10 zu erweitern.

Nachdem die Anlieferung in der vergangenen Woche verschoben werden musste, kommen die Container nun an diesem Mittwoch am Hannah-Arendt-Gymnasium an. Das bestätigte Amtsleiter Arne Ott auf Anfrage unserer Zeitung.

Die Anlage besteht aus insgesamt 43 einzelnen Containern mit zirka sieben Metern Länge und drei Metern Breite, die nach Anlieferung miteinander verbunden werden. Die Außenwände bestehen aus verzinktem Profilblech mit Wärmedämmung und innenseitiger Bekleidung mit kunststoffbeschichteten Spanplatten. Es entstehen acht Unterrichtsräume mit je 24 Arbeitsplätzen für Schülerinnen und Schüler und eine Lehrkraft. Hinzu kommen ein Lehrerzimmer sowie zwei Differenzierungsräume zur individuellen Förderung von Begabungen und Interessen, Sanitäreinrichtungen, Putzmittelraum und Mülltrennsysteme. Im Eingangsbereich werden Mietspinde und ein digitales schwarzes Brett eingerichtet.

Sämtliche räumliche Reserven sind erschöpft

Das Gymnasium 10 „Hannah Arendt“ muss seit mehreren Jahren jährlich drei statt zwei fünfte Klassen aufnehmen, da die Kapazitäten der anderen Gymnasien bereits erschöpft sind. Da am gesamten Doppelschulstandort, einschließlich der benachbarten Grundschule, nun alle räumlichen Reserven erschöpft sind, müssen also Container zum Schuljahr 2023/2024 aufgebaut und eingerichtet werden.

„Der Fertigstellungstermin am 21. August kann aktuell gehalten werden“, sagt Arne Ott. Schränkt aber ein, dass dann noch die behördliche Abnahme erfolgen muss, so dass der Unterricht in den Containern mit einer ein- bis zweiwöchigen Verspätung starten wird. „Die Schulleitung hat dankenswerterweise zugesichert, dass diese Wartezeit überbrückt werden kann“, betont Arne Ott.