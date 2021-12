Susanne Nowak empfiehlt ein Kinderbuch. Es erzählt von einem Mann, der in Weimar bis zu 30 Kriegswaisen aufnahmen – und ein berühmtes Weihnachtslied schrieb.

Vieltausendfach erklingt in diesen Tagen wieder dieses bekannte und beliebte Weihnachtslied. Doch kaum jemand weiß, dass dieses Lied in Weimar entstanden ist und von Johann Daniel Falk geschaffen wurde.

Sandra Binder und Daniel Fernández erzählen in ihrem Bilderbuch „O du fröhliche“ nicht nur die Geschichte des Liedes, sondern auch vom wohltätigen Wirken Falks in Weimar.

1768 in Danzig geboren, studierte Johann Daniel Falk zunächst in Halle Theologie und begann, von Wieland gefördert, als freier Schriftsteller und Journalist zu arbeiten. 1797 zog Falk nach Weimar und verkehrte dort unter anderem mit Goethe und Herder. 1807 wird er zum Legationsrat ernannt und setzte sich nach den Kämpfen der Völkerschlacht bei Leipzig, als verbündete Truppen im Oktober 1813 der Armee Napoleons eine Niederlage beifügten, vor allem für die Linderung der Not der Menschen ein. Besonders widmete sich Falk zusammen mit seiner Frau in Weimar den vielen Waisenkindern, die dieser Krieg hinterlassen hatte. Zeitweise nahm er bis zu 30 von ihnen in seiner Wohnung auf. Er richtete eine Schule für sie ein, bildete sie im Handwerk aus und vor allem seine gewaltfreie Pädagogik war richtungsweisend in dieser Zeit.

Auch die Hauptfigur Hans in unserem Bilderbuch ist ein solcher Waisenjunge, der aus seinem zerstörten Dorf nach Weimar kommt und auf eine warme Schlafstelle und einen Bissen Brot hofft. Bei Johann Daniel Falk findet er beides und am Weihnachtsabend 1816 erklingt zum ersten Mal das Lied „O du fröhliche“.

Besinnliche Lektüre mit stimmungsvollen Bildern, geeignet nicht nur für Kinder. Zu finden ist das Buch im Bereich Regionalkunde in der Bibliothek am Domplatz.

Sandra Binder und Daniel Fernández „O du fröhliche: Die Geschichte des schönsten Weihnachtsliedes“, Weimar, 2018; Susanne Nowak ist Lektorin für Regionalkunde in der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt.