OB Bausewein nominiert Amtsinhaber Linnert als Erfurter Finanzdezernent

Erfurt. Steffen Linnert sei der einzige geeignete Bewerber, sagt der Erfurter Oberbürgermeister. Das bedeutet aber nicht automatisch die Wiederwahl.

Für die Neuwahl des Erfurter Finanzdezernenten schlägt Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) den Amtsinhaber Steffen Linnert (SPD) vor. Unter den lediglich acht Bewerberinnen und Bewerbern sei Linnert der einzige Kandidat, der die Anforderungen der Ausschreibung erfülle, heißt es in der Beschlussvorlage für den Stadtrat.

Die Wahl findet im Rahmen der Stadtratssitzung am 14. Dezember, aber in einer formell eigenen Sitzung statt. Das hatte der Hauptausschuss am Dienstag beschlossen. Das nach Ablauf der Amtszeit von sechs Jahren wieder zu besetzende Dezernat ist für die Bereiche Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung zuständig.

Auffälliger Mangel an Bewerbern in Erfurt

Die Nominierung Linnerts durch den Oberbürgermeister bedeutet nicht automatisch seine Wiederwahl. Beobachter schließen nicht aus, dass eine oder mehrere Stadtrats-Fraktionen durchaus eine weitere Person aus dem Kandidatenkreis als geeignet einschätzen und diese Person vorschlagen werden.

Sollte Linnert der einzige Kandidat bleiben, benötigt er zudem eine Stimmenmehrheit. Erreicht er diese Mehrheit in mehreren Wahlgängen nicht, müsste die Stadt den Posten erneut ausschreiben.

Seit mehreren Jahren verzeichnet Erfurt bei Dezernentenwahlen einen auffälligen Mangel an Bewerbern. Die Kandidatenauswahl ist zumeist deutlich geringer, als es bei einer Stadt dieser Größe und Attraktivität zu erwarten wäre. Dies wird nicht zuletzt auf die Unberechenbarkeit des Erfurter Stadtrates zurückgeführt.