Ob Handyfilm, Gedicht oder Comic – Erfurter erzählen ihre Sommergeschichten

Erfurt. Unterwegs sein gehört zum Sommer. „Unterwegs“ ist das Motto. Reizvolle Preise können junge Leute gewinnen, die bei der Ferienaktion der Landesmedienanstalt mitmachen.

Die Sommerferien in Thüringen haben begonnen und somit auch die freien Stunden der Schülerinnen und Schüler. Wen die Langeweile plagt oder das Bedürfnis, seine Kreativität auszuleben, der sollte jetzt aufmerksam weiterlesen – oder am besten gleich Stift und Papier, Kamera oder Handy schnappen.

Feriengeschichten als Bilder, Audios, Comics oder Texte jeder Art

Das Medienbildungszentrum der Thüringer Landesmedienanstalt bietet diesen Sommer zum 4. Mal die Mitmachaktion „Sommergeschichten“ an. Mit dieser bekommen Kinder und Jugendliche in Thüringen die Möglichkeit, ihre persönlichen Sommergeschichten mit anderen zu teilen. Passend zu dem diesjährigen Motto „Unterwegs!“ können Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Alter von sechs bis 18 Jahren ihre Geschichten sowohl in analoger als auch digitaler Form einsenden. Von Audios, Videos und Comics über Gedichte bis zu Erzählungen existieren viele Möglichkeiten, um diese Geschichte zu erzählen. Auch Basteln oder Programmieren, mit anderen oder allein – bei diesem medienpädagogischen Projekt ist einiges möglich.

Unter Teilnehmern werden Tablets verlost

Mit der Einsendung eines Beitrags geht die Chance eines Gewinns einher. Unter den Teilnehmern werden insgesamt drei Tablets verlost. Wer mitmacht, landet automatisch im großen Lostopf. Ob man zu den glücklichen Gewinnern gehört, kann man in einer Liveübertragung der öffentlichen Ziehung mitverfolgen. Neben weiteren wichtigen Informationen zur Aktion sind auf der Internetseite www.sommergeschichten.de auch Anregungen und Tipps bei Startschwierigkeiten oder für die Inspirationssuche aufgeführt.

Die Beiträge können gemeinsam mit einem ausgefüllten Anmeldebogen bis zum Herbstanfang 23.September an medienbildungszentrum@tlm.de geschickt werden.