Oberbürgermeister verspricht Erfurter Karnevalsumzug 2024

Erfurt. Die Karnevalisten in Erfurt atmen auf, der große Festumzug ist für den 11. Februar 2024 angesetzt. Wer ihn organisiert und finanziert, das gaben Stadt und Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC) am Vormittag bekannt.

Der Karnevalsumzug für 2024 ist gesichert. Das gaben Oberbürgermeister Andreas Bausewein, Kulturdezernent Tobias Knoblich und GEC-Präsident Thomas Kemmerich am Dienstagvormittag bekannt. Er werde am 11. Februar, dem Sonntag vor Rosenmontag, stattfinden. Am Montagabend hatte das Trio mit den Präsidenten der GEC-Vereine zusammen beraten.

„Wir waren uns alle einig, wie das im kommenden Jahr ablaufen soll“, sagt Andreas Bausewein. Die technische Leitung liegt federführend bei der Kulturdirektion, „aber“, so meint Tobias Knoblich, „wir können nur so gut sein, wie die Karnevalisten selber“.

Mehr Motivwagen im kommenden Jahr

Diese können nun mit ihren Planungen beginnen, Ziel sei es, so Andreas Bausewein, wieder mehr Motivwagen auf die Straße zu bringen. „Wir wissen nun sehr früh, dass und wann der Umzug sein wird, das verschafft unseren Vereinen Kraft und Energie“, sagt Thomas Kemmerich. „So früh waren wir noch nie mit den Vorbereitungen.“

Doch wie finanziert sich das Ganze? Nun, bisher betrug der kommunale Anteil laut Oberbürgermeister etwa 30.000 bis 35.000 Euro, nun sind es die Gesamtkosten von circa 150.000 Euro. „Der Oberbürgermeister hat den Karnevalsumzug kommunalisiert, das ist nach unseren Informationen einmalig in Deutschland“, betont Tobias Knoblich. Das Geld ist ein Posten im städtischen Haushalt, „der Stadtrat muss sich nun bekennen zum Karneval“, meint Andreas Bausewein – auch mit Blick auf die zahlreichen Wahlen in 2024. Er sei jedoch optimistisch, so der Oberbürgermeister abschließend.