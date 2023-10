Die Tür der Kinder- und Jugendbibliothek wird sich am 6. Oktober erst am Nachmittag öffnen

Öffnung erst am Nachmittag: Was das Haus in der Erfurter Marktstraße zu feiern hat

Erfurt. In der Kinder- und Jugendbibliothek wird das 40-jährige Jubiläum gefeiert. Wann die Bibliothek erst ab 13 Uhr öffnet.

Die Kinder- und Jugendbibliothek wird am Freitag, den 6. Oktober mit geänderten Öffnungszeiten geöffnet. Das Haus in der Marktstraße 21 wird an diesen Tag aufgrund der Festlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum der Bibliothek nicht wie gewohnt von 10 bis 16 Uhr, sondern von 13 bis 17 Uhr, geöffnet sein. 1976 fiel per Ratsbeschluss die Entscheidung, im sogenannten „Hoffmanschen Haus“ Räume für die Kinder- und Jugendbibliothek bereitzustellen.