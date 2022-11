Ohne Denkverbote über die Erfurter Theater-Zukunft diskutieren

Erfurt. Schauspielsparte? Ballett? Ein Leitungsteam ersetzt den Generalintendanten? Aktuell scheint alles offen für die Zukunft des Erfurter Theaters.

Wie kann sich das Theater Erfurt neu erfinden? Ein Werkstattgespräch zur Theatertransformation ist am Mittwoch, 7. Dezember, geplant. Herausgefunden werden sollen Richtungsimpulse zur zukünftigen Theaterlandschaft in Erfurt, wie sie sich nach dem Vertragsende von Intendant Guy Montavon in etwa fünf Jahren darstellen soll. Soll das Schauspiel zurückkehren oder doch die Sparte Ballett? Oder stellt man das Haus und seine Struktur gleich ganz und gar modellhaft für Deutschland auf den Kopf?

Eingeladen wird vom Dezernat für Kultur und Stadtentwicklung, teilnehmen können interessierte Bürgerinnen und Bürger. „Offen und ohne Denkverbote“ soll über die Frage nachgedacht werden, welche Art von Theater für die Stadtgesellschaft zukünftig bestimmend sein soll. So wurden in der letzten Veranstaltung im September und in zahlreichen folgenden Einzelgesprächen Ideen, Einreichungen oder Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger sowie Kulturakteure gesammelt und sollen nun in gemeinsamer Arbeit „in verschiedene erste Ansätze für Grobszenarien überführt werden“, wie es in der Einladung heißt.

Das erste Werkstattgespräch mit einer Präsentation und anschließender Diskussion findet ab 19.30 Uhr in der Warsbergstraße 3 (Raum 301 D-E) statt. Die Kulturberater Marc Grandmontagne und Hanns-Dietrich Schmidt, die den Prozess im Auftrag der Stadt begleiten, werden dort die bisherigen Erkenntnisse vorstellen und stehen auch für die weitere Diskussion zur Verfügung.

Alle Interessierten sind zur Teilnahme eingeladen. Um die Platzkapazitäten angemessen abschätzen zu können, wird um Anmeldung per E-Mail bis zum 5. Dezember an: dezernat06@erfurt.de gebeten.