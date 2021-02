Auf dem Bergstrom an der Oper können maximal Papierbötchen fahren. Für Touristenkähne ist der Wasserstand zu niedrig.

Ohne Wasser und ohne Rutsche geht in Erfurt gar nichts

Die Idee war schön. Aber sie erweist sich als nicht umsetzbar in ihrer ursprünglichen Planung. Die Rede ist vom in die Bundesgartenschau (Buga) eingebetteten Projekt „Erfurt vom Wasser aus erleben“, das Alt-OB Manfred Ruge angestoßen hatte. Bei ihm hatte es jahrelang im Schreibtisch auf seine Umsetzung gewartet. Und fast schien es auch, als würde es damit klappen. Aber es klappt nicht, wie am Donnerstagabend im Buga-Ausschuss deutlich wurde.