Olympiameile für Erfurt: Wo sollen Roland Matthes und Co ihren Walk of Fame bekommen?

Erfurt. In Halle, Dresden und Potsdam haben schon längst das, was nun auch in Erfurt einen Platz finden soll. Doch erstmal muss eine passende Fläche gefunden werden.

Nils Schumann, Gunda Niemann-Stirnemann, Sabine Völker und Roland Matthes – sie alle und noch viele andere Sportler sollen in einer Erfurter Olympiameile geehrt werden. Dieser Wunsch des Werkausschuss Erfurter Sportbetriebe soll im Stadtrat besprochen werden. Die Stadtverwaltung soll beauftragt werden, einen Ort zu schaffen, an dem die olympischen und paralympischen Medaillengewinner aus Erfurt geehrt werden.

An der Arena, Eissporthalle oder einem ganz anderen Ort

Als „Walk of Fame“ soll es dabei aber nicht nur um die Sportler selbst gehen , sondern auch um Trainer, Helfer und Sponsoren. Halle, Dresden oder Potsdam, die so eine Olympiameile bereits etabliert haben, machen das mit Tafeln oder Stelen in Parks oder Alleen vor. In chronologischer Aufreihung aller Sommer- und Wintersportler soll das in der Landeshauptstadt in den Bereichen der Multifunktionsarena, der Eissporthalle oder anderen geeigneten Orten umgesetzt werden. Bis zum Frühjahr 2024 sollen Akteure der Arena Erfurt GmbH, des Stadtsportbunds, des Olympiastützpunkt Thüringen und Vertreter Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb darüber beraten und dem Stadtrat vorlegen.

Die Stadtverwaltung wird bis zum Sommer beauftragt zu prüfen, ob eine Förderfähigkeit des Landes oder des Bundes möglich ist.