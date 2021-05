Online-Auftritt der Erfurter Zitadelle Petersberg aufpoliert

Erfurt. Mit einer neuen Webseite und ab Mitte Mai auch mit einer kostenfreien App empfängt der Petersberg in der Altstadt von Erfurt seine Besucher.

Für die geschichtsträchtige Zitadelle Petersberg auf dem gleichnamigen Berg bringt das Jahr 2021 allerhand Neues mit sich. Mit der Bundesgartenschau wird die barocke Festungsanlage nachhaltig zu einem Teil der lebhaften Innenstadt entwickelt. Und im Herzen der Festungsanlage, direkt neben dem Kommandantenhaus, heißt die Erfurt Tourismus und Marketing GmbH im Besucherzentrum ihre Gäste in naher Zukunft willkommen. Zudem ist die Zitadelle ab sofort auf einer eigenen Webseite unter www.petersberg-erfurt.de online erlebbar.

Die Webseite informiert per Klick über die Geschichte des Petersbergs, Ausstellungen im Kommandantenhaus, in der Peterskirche oder im Thüringen-Schaufenster in der Defensionskaserne. Wer die Festung bereits von zu Hause aus erleben möchte, kann den interaktiven Lageplan mit allen klickbaren Infos zur selbstständigen Erschließung des Geländes nutzen.

„Über der Erfurter Altstadt erhebt sich die Zitadelle Petersberg – sternförmig angelegt, galt sie als die modernste Anlage der damaligen Zeit und als uneinnehmbar. Seit 1990 wird sie mit viel Liebe zum Detail und großem Aufwand rekonstruiert. Der Petersberg prägt als Stadtkrone seit Jahrhunderten das Bild der Thüringer Landeshauptstadt und ist für Erfurter sowie ihre Gäste ein beliebtes Ausflugsziel zum Verweilen und Entdecken.“ – Mit diesen Worten werden Besucher der Webseite begrüßt.

Historische Orte und ehemalige Funktionsgebäude der Zitadelle Petersberg werden ebenfalls auf dem Lageplan mit Informationen und Bildern verortet. Besucher, die das lieber vor Ort erkunden möchten, können das neue Leitsystem nutzen, welches sie auf dem Festungsgelände zu den jeweiligen Orten führt. Neben der Webseite wird ab Mitte Mai auch eine kostenfreie Petersberg-App zur Verfügung stehen, die zusätzliche Audiobeiträge, Videos und noch einige überraschende Inhalte zu der Ausstellung im Kommandantenhaus sowie zum Außengelände des Petersberges anbietet.