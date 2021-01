Online-Plattform zur Zukunftssicherheit von Berufen

Industrieroboter übernehmen zunehmend die Arbeiten, die bisher in den verschiedensten Berufen manuell ausgeführt wurde.

Erfurt In welchem Beruf bieten sich die besten Chancen in der Zukunft? Die Arbeitsagentur informiert hierzu auf einer Internet-Seite.

Ist ein Beruf auch zukunftssicher? Diese Frage stellen sich nicht nur junge Menschen, bevor sie eine Lehrstelle suchen. Die Arbeitsagentur Erfurt möchte nun in dieser Angelegenheit weiter helfen. Konkrete Antworten gibt der Job-Futuromat des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB), auf den die Arbeitsagentur verweist. Hierbei geht es darum, inwieweit Berufe zunehmend automatisiert werden und so ersetzbar sind. Auf der Plattform Job-Futuromat sehen Beschäftigte und Unternehmen, zu wie viel Prozent eine Tätigkeit bereits jetzt und in Zukunft automatisiert werden kann. Tatsächlich verschwinden Berufe eher selten, aber sie verändern sich. Manche Tätigkeiten werden automatisiert, andere weiterhin von Menschenhand erledigt, selbst wenn sie automatisierbar sind.

Der Job-Futuromat des IAB zeigt sich nach einer Überarbeitung nicht nur in einem neuen Design. Er bietet nun auch weitere Inhalte und aktualisierte Daten. So wurden unter anderem die neu entstandenen Berufe aufgenommen, die Tätigkeitsprofile und die Substituierbarkeitspotenziale der Berufe für die technologischen Möglichkeiten aktualisiert.