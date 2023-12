Online-Portal klärt auf: Wie ist der Stand der Erfurter Schulbauprojekte?

Erfurt Ab sofort ist das neue Schulbauportal der Landeshauptstadt auf erfurt.de online. Es enthält umfassende Informationen zu den laufenden Bauprojekten rund um die insgesamt 65 allgemeinbildenden Schulen in Erfurt.

Nach der ersten Ankündigung einer Informationsplattform für Schulbauprojekte im Juni 2022 ist es nun soweit: Mit dem neuen Schulbauportal wird eine benutzerfreundliche Plattform zur Verfügung gestellt, auf der Interessierte detaillierte Einblicke in geplante, laufende und abgeschlossene Bauprojekte im Rahmen des Schulsanierungsprogramms erhalten können. „Das Portal soll langfristig der Forderung nach mehr Transparenz und Offenheit über unsere Projekte Rechnung tragen. Das Schulbauportal selbst ist ein erster Baustein dazu“, erklärt Matthias Bärwolff, Erfurts Beigeordneter für Bau und Verkehr.

Zum Start werden elf aktuelle Projekte vorgestellt, darunter der Ersatzneubau der Grundschule in Vieselbach und der Erweiterungsbau für die Christian-Reichart-Schule im Gebreite. Zu jedem Vorhaben findet sich eine ausführliche Beschreibung der aktuellen Planung sowie ein Bautagebuch, das Einträge zum aktuellen Stand einer Maßnahme und Neuigkeiten von den Baustellen umfasst. Durch eine Prozessgrafik auf jeder Projektseite ist ersichtlich, in welcher Phase sich die jeweilige Schulbaumaßnahme gerade befindet. „Die Projektliste wird ab sofort regelmäßig aktualisiert und ergänzt, sobald weitere Bauvorhaben hinzukommen“, kündigt die Stadtverwaltung an.

Übersicht zum Umsetzungsstand online zu finden

Neben den spezifischen Informationen zu den Schulbauprojekten gibt es auch eine Übersicht zum Umsetzungsstand des Digitalpakts und einige allgemeine Angaben zum Schulsanierungsprogramm der Stadt Erfurt. Mit dem Digitalpakt Schule gewähren Bund und Länder 2019 bis 2024 Finanzhilfen für Kommunen, um die Schulen für die Vermittlung digitaler Kompetenzen besser auszustatten.

Ziel ist es, mit dem Schulbauportal einen einfachen Informationszugang und damit eine Schnittstelle zwischen der Verwaltung und allen Interessierten zu schaffen. „Es soll auch als Grundlage genutzt werden, um zukünftig die Bürgerinnen und Bürger in Entscheidungsprozesse der Verwaltung besser einzubinden“, so Arne Ott, Leiter des Amtes für Gebäudemanagement. Zudem mache das Portal auch die gute Arbeit aller sichtbar, die an Planung und Umsetzung der Projekte beteiligt sind.

https://www.erfurt.de/schulbauportal