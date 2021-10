Mit den „Boogie Pimps aka DJ Mark J. Klak“ an den Reglern startete am Samstag der „Central Parc“ am Club Central in die Saison: Da der Club aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht öffnen durfte, hat Inhaber Andreas Bretschneider eine nahe Brache umgestaltet mit Pflanzen, Palettenmöbeln, Liegestühlen und Tanzfläche. Eine Idee, die bei einigen Anwohnern des nahen Ringelbergs nicht gut ankam.