Orange steht auch in Erfurt für Kampf gegen häusliche Gewalt

Erfurt. Auch in Erfurt wird die Istanbul-Konvention kommunal unterfüttert. Doch um Frauen vor Übergriffen zu schützen, braucht es engmaschige Hilfen.

Zahlreiche Kerzen brannten auf dem Fischmarkt. Ihr Licht leuchtete als Symbol gegen Gewalt an Frauen. Seit 20 Jahren schon stehen die Vertreterinnen des Erfurter Netzwerks gegen häusliche Gewalt am Abend des 25. November gemeinsam am Rathaus. Sie wollen nach außen ein Zeichen setzen.

Im vergangenen Jahr wurden bei der Polizei 2046 Fälle von häuslicher Gewalt gegen Frauen in Thüringen angezeigt. Drei Frauen wurden getötet. Diese Zahlen nannte Sonja Hentrich in ihrer Eröffnungsrede. „Das heißt, mindestens fünf Frauen pro Tag erleben Gewalt. Die Dunkelziffer ist viel höher“, sagte sie und kritisierte, dass diese Vorfälle meist als Familiendrama verharmlost würden. Laut Istanbuler Konvention müsse es viel mehr geschützte Orte für Frauen in Thüringen geben, die Gewalt erfahren.

Jede dritte Frau kennt Situationen mit Gewalt

„Zahlenmäßig ist das die größte Runde“, freute sich Gleichstellungsbeauftragte Birgit Adamek über das große Interesse und das immer weiter wachsende Netzwerk. „Wir müssen noch mehr Frauen erreichen.“

Bürgermeisterin Anke Hoffmann-Domke (Linke) wusste zu berichten, dass laut Statistik schon jede dritte Frau in Gewaltsituationen gefangen war. Die Istanbul-Konvention wurde 2018 verabschiedet und seit dieser Zeit sei man auf dem Weg zu einer kommunalen Umsetzung. Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) habe sie gebeten, einen Maßnahmeplan auf den Weg zu bringen. Zunächst gehe es darum, Hilfsangebote zusammenzufassen und Daten zu sammeln. Unterstützung und Beratungsstellen müssten fortentwickelt werden. „Der erste Schritt aus Gewaltsituationen heraus fällt besonders Frauen schwer“, sagte sie und wies auf das vorhandene, gute Angebot an Schutzeinrichtungen hin.

Bürgermeisterin bittet um Ideen und Mitwirkung

Einen Termin für eine Auftaktveranstaltung zur Entwicklung eines kommunalen Plans gibt es schon – den 2. Februar 2022. „Wir brauchen Ideen und Mitwirkung“, warb die Bürgermeisterin um Beteiligung.

Dezernent Andreas Horn (CDU) würdigte die Arbeit der Schutzeinrichtungen. „Ihr macht einen tollen Job“, lobte er. Das Thema „Gewalt gegen Frauen“ müsse endlich aus der Tabuzone herausgeholt werden.

Die Kerzen wurden entzündet als Symbol des Leuchtens gegen Gewalt an Frauen. Etliche Gebäude und Wahrzeichen waren in Orange angestrahlt. Auf dem Dach des Gebäudes neben den Rathaus war ein Bildschirm installiert, auf dem ein Video lief. Es ist auch auf www.erfurt.de abrufbar. „Sprechen Sie darüber“ ist die Kampagne gegen häusliche Gewalt überschrieben.