Orchesterwerk eines 14-Jährigen erklingt im Erfurter Theater

Der 14-jährige Anselm Schnabel hat ein Werk für Orchester komponiert. Im Theater Erfurt hat er damit für Eindruck gesorgt, so dass es dort demnächst gespielt werden soll.

Als Anselm Schnabel in den Sommerferien auf einer schwedischen Insel einen wunderschönen Sonnenuntergang beobachtet, hat er schon Melodien für einzelne Instrumente im Kopf. Skizzenhaft nur, aber schon ein schönes Urlaubs-Souvenir. Ein Herbststück soll es werden, soviel steht fest, schon vor der Rückreise nach Erfurt. In den kommenden Monaten wächst das Orchesterstück heran und in Anselm Schnabel der Wunsch, dass es auch gespielt wird. Ganz frisch hat er jetzt die Zusage dafür vom Theater Erfurt mit seinem Philharmonischen Orchester – Anselm, voller Vorfreude, ist erst 14.