Ordnungshüter entfernen Tüten mit Essen

Lange hingen die Tüten nicht am Zaun vorm Café Hilgenfeld am Erfurter Domplatz. Was gut gemeint war, wurde schnell Opfer von Vorschriften. An dem Zaun waren Beutel aufgehängt mit Äpfeln, Salat, Brötchen, Hygieneartikeln. „Lieber Mensch, nimm dir hier, was du brauchst“, stand auf einem Pappschild.

Nach ein paar Stunden entfernte der Stadtordnungsdienst die Beutel. „Das geht grundsätzlich nicht und hat auch nichts mit der Coronakrise zu tun“, sagt Axel Apel-Geßner, der Leiter des Stadtordnungsdienstes auf Anfrage unserer Zeitung. Die Hygienekette sei unterbrochen, keiner wisse, in welchem Zustand das Essen sei. „Unser Gesundheitssystem darf nicht noch mehr belastet werden beispielsweise durch Durchfallerkrankungen aufgrund mangelnder Hygiene.“ Natürlich sei es gut zu spenden, aber eben nicht auf diese Weise. „Die Tafel hat geöffnet, sie freut sich über jede Spende. Dort wird das Essen bewertet und eingeschätzt, ob es an Bedürftige weiter gereicht werden kann.“