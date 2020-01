Ort des Miteinander dort bei den Gleisen

Zuhause, da ist es einsam. Niemand hört zu, niemand gibt Tipps. Dann gehen sie lieber raus, zum Bahnhof. Dort treffen sie andere Menschen, beispielsweise die von der Stadtmission. Sie sind zwar nicht immer da, doch Freitag und Sonntag ab 14 Uhr finden sie hier Anschluss.

„Wir kennen einige Leute in prekären Verhältnissen, sie haben zwar eine Wohnung, kommen dennoch zum Bahnhof und wollen reden“, sagt Hubertus Schönemann. Er gründete die Bahnhofsmission, die Blauen Engel am Zug, ist der Vereinsvorsitzende.

Er läuft auf dem Bahnsteig zwischen Gleis 3 und Gleis 8 und zeigt auf die freie Fläche. Hier soll in anderthalb Jahren eine Station der Bahnhofsmission stehen, ein Pavillon, der soziale Kontakte ermöglicht. Unter der Fläche befindet sich die Halle mit den Geschäften, die brückenähnliche Konstruktion stellt beim Bau des Pavillons statisch betrachtet eine Herausforderung dar. Daher sind umfangreiche Planungen notwendig, was die Kosten von etwa 250.000 Euro erklärt. „Die Deutsche Bahn ist unser Partner. Wir sind dankbar, dass sie uns eine Perspektive für einen Raum gab“, betont Hubertus Schönemann.

Genau wie bei allen anderen im Verein basiert sein Engagement auf ehrenamtlicher Tätigkeit. Studenten, Berufstätige und Rentner sind aktiv, 25 an der Zahl. Die Idee der Bahnhofsmission gibt es seit 125 Jahren, gegründet in Berlin. Die Kirche war federführend, heute sind die „Engel am Zug“ in Erfurt ein Erprobungsraum der Landeskirche. „Es geht um neue Formen von Kirche“, erklärt Hubertus Schönemann. Wer sich engagiert, müsse nicht zwangsläufig Kirchenmitglied sein. In einem Café im Hauptbahnhof treffen sich einige engagierte Christen in regelmäßigen Abständen zum gemeinsamen Bibelteilen — und sie kümmern sich eben als „Engel am Zug“ um die Nöte von Reisenden und Passanten. Sie helfen Reisenden, vermitteln unbürokratisch zu Einrichtungen im Erfurter Hilfenetz.

Als das Bistum Erfurt sein 25-jähriges Bestehen in einem Gottesdienst feierte, wurde die Kollekte der Bahnhofsmission gespendet. Die Vereinigte Kirchen- und Klosterkammer Thüringen finanziert mit 100.000 Euro einen großen Anteil der Kosten, die Share Value Stiftung unterstützt den Bau des Pavillons mit 40.000 Euro. „Wir erfahren viel Resonanz im öffentlichen Raum. Unser Konzept ist gut. Nun müssen wir den Bau in Einklang bringen mit den Geldern, die wir zur Verfügung gestellt bekommen“, sagt Hubertus Schönemann.

Hier soll der Pavillon der Bahnhofsmission aufgebaut werden: Zwischen Gleis 3 und Gleis 8. Foto: Anja Derowski

Der Pavillon soll 40 Quadratmeter groß sein, ein Gastraum dient als Begegnungsstätte. Zudem wird es ein kleines Büro geben, in dem auch mal der Rückzug für ein persönliches Gespräch möglich ist. „Wir merken, dass viele nach einem Beratungsgespräch fragen. Diese finden derzeit zwischen Tür und Angel statt“, berichtet Hubertus Schönemann.

Die Bahnhofsmission hat zu allen, die am Bahnhof tätig sind, Kontakt: Bundespolizei, Sicherheitsdienst, Angestellte in den Geschäften. Ein Riesenthema sei die Obdachlosigkeit. Vor allem in der kalten Jahreszeit kämen viele Menschen, die sich aufwärmen möchten – und auch reden. „Wir begegnen ihnen auf Augenhöhe, hören zu.“

Nähere Informationen unter http://bahnhofsmission-erfurt.de/