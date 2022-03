Ortsschilder im Landkreis Sömmerda mit Symbol für Russlands Krieg beschmiert

Eckstedt. Unbekannte sprayten das Symbol, das aktuell als Zeichen der Unterstützung für den Krieg Russlands in der Ukraine geläufig ist, mit silberfarbener Farbe auf Schilder.

Auf die Ortsschilder der Thüringer Gemeinde Eckstedt (Kreis Sömmerda) ist der Buchstaben "Z" gesprüht worden. Unbekannte sprayten das Symbol, das aktuell als Zeichen der Unterstützung für den Krieg Russlands in der Ukraine geläufig ist, am Samstag mit silberfarbener Farbe auf die Schilder. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist eine politische Motivation für die Tat nicht auszuschließen.

Der Buchstabe "Z" wird aktuell als Zeichen der Unterstützung des russischen Militärs im Krieg in der Ukraine verwendet. Er ist Teil einer gezielten Kampagne des russischen Staats. Zuerst tauchte der Buchstabe auf russischen Panzern in der Ukraine auf, mittlerweile prangt er auf Autos, Hauswänden und wird von Moderatoren und Sportlern in der Öffentlichkeit getragen. Laut russischem Verteidigungsministerium steht das Schriftzeichen für den Slogan "Für den Sieg".