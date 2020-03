Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ostereier zum Bemalen und in Raku-Technik

JGleich zum Auftakt des Tages der offenen Töpferei stellte sich eine ganze Familie mit mehreren Kindern samt Oma bei Kirsten Kober in der Lasallestraße ein, wie die gebürtige Erfurterin erzählte. Vorgefertigte gedrehte Ostereier und Eierbecher aus Keramik konnten bemalt werden.

Der Töpferin war zudem daran gelegen, ihre Besucher auf das Jubiläum 30 Jahre Thüringer Töpfer-Innung mit Ausstellungen im Keramik-Museum Bürgel hinzuweisen, die bis Juli zu sehen sind. Kirsten Kober präsentiert sich dort mit Schalen, Vasen und Gefäßen in der Sgraffito-Technik (Ritztechnik) in vorwiegend Blau-Grün-Weiß-Design. Kirsten Kober, die den Abschluss als Magister an der Universität Jena erlangte und sich zum vierten Mal an der Aktion der Töpfer-Innung beteiligte, kann sich nur schwer mit der rigorosen Einschränkungen im öffentlichen Leben anfreunden. Dabei hofft sie, dass der Erfurter Töpfermarkt im April, einer ihrer absatzstärksten Märkte, stattfinden kann.

In der Innungs-Ausstellung in Bürgel sind zudem Isabell Franke von der Krämerbrücke, Ursula Potofski-Metz aus Egstedt und die Töpfermühle Möbisburg vertreten. Letztere mit Inhaberin Ute Kummer wartete in stark abgespeckter Form zum Tag der offenen Töpferei auf. Die Werkstatt, in der sich laut Planung Groß und Klein in einem der ältesten Handwerke hätten üben konnten, blieb verschlossen.

Im Laden fand sich Kristin Voigt aus Bad Blankenburg mit einer Verwandten ein. Sie wollten zum privaten Gebrauch einen Brennofen kaufen. Zum Ausgleich ihrer Arbeit als Erzieherin beschäftigt sich Kristin Voigt schon länger mit der Töpferei, vorerst mit kleinen Dingen.

Maximilian Moser, der sich in seiner Töpferlehre bis 2003 als einer der besten Azubis der Innung erwies, ging als Geselle für ein Jahr nach Australien und ist seit dem Jahre 2005 für den Vertrieb der Waren aus der Töpfermühle zuständig. Im Laden verwies er auf Schwarz-Rotes Tafelgeschirr und -zubehör, das derzeit als Renner gilt. Aber auch frühlingsfrisches Grün-und Türkis-Design sei gefragt.

Laut Inhaberin Ute Kummer bildete die Töpfermühle seit deren Bestehen 1989 15 Lehrlinge aus. Als Urgestein darf sich Keramikmeister Sven Schlönvoigt bezeichnen. Er arbeitet seit 1997 in der Werkstatt. Er hatte Brennofen im Hof platziert, um dort die Raku-Technik zu präsentieren. Das Ergebnis von „Rakuyaki“ waren vorgebrannte Ostereier. Beim Brennen im Raku-Ofen und dem abschließenden „Abschrecken“ in Laub, Stroh oder Sägespänen reißt die Glasur und bildet „Craquelee“, die den Effekt der Marmorierung ergeben.