Erfurt. Obwohl es die D-Mark seit 18 Jahren nicht mehr gibt, hat in Erfurt ein Pärchen versucht, Falschgeld der Währung in einer Bank einzutauschen.

Pärchen versucht in Erfurt gefälschte D-Mark-Scheine einzutauschen

Vor 18 Jahren ist die D-Mark in Deutschland durch den Euro ersetzt worden. Trotzdem finden immer wieder Menschen den Weg in die Bundesbank, um aufgefundene Scheine und Münzen der alten Währung in Euro umzutauschen. Laut Polizei hat das am Freitag auch ein Pärchen in Erfurt versucht.

Sie seien bei einer Bankmitarbeiterin mit 900 D-Mark aufgetaucht und wollten sie umtauschen. Die Bankmitarbeiterin sei jedoch skeptisch geworden und es stellte sich schnell heraus, dass die Geldscheine gefälscht waren.

Die Polizei wurde gerufen und das Geld sichergestellt. Gegen das Pärchen sei Anzeige erstattet worden.