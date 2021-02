Paketzusteller in Erfurt von wütendem Kunden verletzt

Erfurt. Ein Streit um die Auslieferung eines Pakets ist in Erfurt in einer handfesten Auseinandersetzung geendet, bei der der Zusteller durch einen verärgerten Kunden verletzt wurde.

Ein 28-jähriger Zusteller ist am Dienstag am Roten Berg in Erfurt bei der Auslieferung eines Pakets verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war es zuvor zu einem Streit mit einem verärgerten Kunden gekommen. Der Zusteller hatte sich demnach geweigert, die Sendung in die 14. Etage auszuliefern.

Daraufhin sei der 42-jährige Anwohner erbost an der Eingangstür des Hauses erschienen. Zwischen den beiden Männern kam es schließlich zum Streit, wobei der Paketzusteller leicht verletzt wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

