Paradies und Rückzugsort: Erfurterin empfiehlt Buch über Flussnatur

Erfurt. In der aktuellen Kolumne aus der Stadtbibliothek schreibt Dagmar Hofmann über die Faszination des Flussdeltas. Was das mit einer aktuellen Ausstellung zu tun hat.

Wer sich in die Ausstellung im Erfurter Naturkundemuseum „Das Donaudelta – Amazonas Europas“ begibt, taucht ab in das Ökosystem der Mündung der Donau ins Schwarze Meer. Ein Vogelparadies für Wasser- und Watvögel ist das Rückzugsgebiet aus Flussinseln und Schilfrohr am Rande Europas.

Dagmar Hoffmann hat den aktuellen Lesetipp aus der Stadtbibliothek parat. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Auch Flüsse haben eine Geschichte

Das sich stetig im Wandel befindliche Flussdelta als vielfältiger Lebensraum für Mensch und Natur ist auch Thema des Sachbuchs „Flussnatur: ein faszinierender Lebensraum im Wandel“ des bayerischen Ökologen Josef H. Reichholfs. Die einzige Konstante ist der Wandel - so die Kernaussage: Die Landnutzung hat ebenso Auswirkungen auf den Fluss wie Niederschläge und Temperatur. Regulierungs- und Entwässerungsmaßnahmen seit dem 19. Jahrhundert, um kilometerweit einen konstanten Wasserpegel eines Flusses zu erreichen, haben großen Einfluss auf das naturgemäße Schwanken zwischen Hoch- und Niedrigwasser.

Naturbeobachten und Kulturwissenschaft

Im Vorwort heißt es: „Noch nie wurde Niederschlagswasser aus unserer Kulturlandschaft so schnell abgeleitet, „entsorgt“, als ob es sich um einen Schadstoff handeln würde, wie in den letzten etwa 50 Jahren.“ Der Autor verbindet schlaglichtartig die Natur- mit der Kulturgeschichte zahlreicher süddeutscher Flusslandschaften von der Quelle bis zur Mündung. Dazu gesellen sich Naturbeobachtungen zum Beispiel vom Schwärmflug der Eintagsfliegen an einem stillen Sommerabend an der renaturierten Isar. Nicht nur nach dem Besuch der Ausstellung eine lohnenswerte Lektüre.

Dagmar Hoffmann ist Bibliothekarin an der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt