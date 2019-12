Paradiesbaum wächst mit kupfernen Blättern der Erfurter

Weithin sichtbar soll auf dem oberen Plateau des Petersberges an der Glashütte ein Kunstwerk mit großer Symbolkraft Wurzeln schlagen: Der Paradiesbaum aus Stahl und Kupfer entsteht derzeit in Israel als Gemeinschaftsprojekt der Künstler Ruth Horam und Nihad Dabeet. Er stellt einen Olivenbaum dar. Der gilt als Sinnbild für Frieden, Hoffnung und Leben. Einer steht bereits in Jerusalem.

Der Erfurter Paradiesbaum wird wie sein Bruder aus tausenden kupfernen Blättern an einem Stamm aus Stahl bestehen. Projektkuratorin Alexandra Nocke hat die Idee vom Paradiesbaum nach Erfurt getragen. Bei Martin Kranz von den Achava-Festspielen Thüringen, den sie als „Möglichmacher“ bezeichnet, bei der Sparkasse Mittelthüringen, dem Erfurter Tourismusverein und nicht zuletzt bei den Buga-Freunden stieß sie auf Begeisterung. „Wir haben uns gemeinsam auf dem Weg gemacht“, beschrieb Kranz am Donnerstag, als das Projekt am künftigen Standort der Skulptur vorgestellt wurde.

Die jüdische Israelin Ruth Horam und der arabische Israeli Nihad Dabeet sind die beiden Künstler, die schon den Paradiesbaum in Jerusalem schufen. Eine sechs bis acht Meter hohe und mit 40.000 bis 50.000 kupfernen Blättern noch größere Skulptur soll nun auf dem Petersberg entstehen.

150.000 Euro sind veranschlagt. Der Transport auf dem Seeweg und der Aufbau des Paradiesbaumes sind in dieser Summe enthalten. Wenn alles gut läuft, wird das Geld komplett mit dem Verkauf der Blätter eingespielt. Wird mehr eingenommen, profitiert ein lokales Waldprojekt davon. Eine Deckungslücke würde der Partner Sparkasse stopfen. Die paarweise gefertigten Blätter sind handgearbeitet, nummeriert und mit einem Kunstdruck von Ruth Horam für 20 Euro unter anderem in den Filialen der Sparkasse zu haben. Die Erfurter können an dem Kunstwerk teilhaben, indem sie ihre Blätter persönlich zum Künstler auf den Petersberg tragen, der sie unter ihren Augen montiert. Die Witterung färbt die Blätter mit der Zeit von Kupferbraun zu Grün.

Für die Skulptur wird ein drei mal drei Meter umfassender Betonsockel benötigt, erklärte Gartenamtsleiter Sascha Döll. Erdarbeiten laufen derzeit im Rahmen der Neugestaltung des oberen Plateaus, welches damit Buga-tauglich werden soll. Einen Termin für das Aufstellen des Paradiesbaumes gibt es noch nicht, es soll 2020 passieren. Nihad Dabeet wird in Erfurt etwa zehn Tage damit zubringen, die Blätter zu montieren, welche ihm die Erfurter auf den Petersberg tragen.

Bei seiner Israelreise besuchte Stadtoberhaupt Andreas Bausewein (SPD) vor knapp drei Wochen den Paradiesbaum, der in Jerusalem mitten in einem Kreisverkehr im Regierungsviertel steht. Es gab auch Gespräche mit den beiden Künstlern und einen Besuch in der Wohnung von Nihad Dabeet. „15.000 Blätter hat er schon fertig“, berichtete Bausewein.

Eine Belebung des Petersberges durch die Buga 2021 und auch durch den Baum verspricht sich nicht nur Sparkassen-Chef Dieter Bauhaus. „Ans Paradies denken alle gern – ob gläubig oder nicht“, betonte Karl-Heinz Kindervater vom Erfurter Tourismusverein. Der Baum stehe für Versöhnendes und Konfliktfreiheit.

www.paradiesbaum.org