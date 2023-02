Passanten kommen Jugendlichen in Erfurt zur Hilfe - Täter flüchten

Erfurt. Die Zivilcourage von Passanten hat in Erfurt Schlimmeres verhindert. Mehrere Kinder und Jugendliche sind am Mittwoch angegriffen worden. Die Täter hatten u.a. Bargeld und Handys verlangt.

Zwei Passanten sind mehreren 10- bis 13-Jährigen in der Erfurter Innenstadt zur Hilfe gekommen, als eine Gruppe Jugendlicher diese ausrauben wollte. In einem der beiden Fälle flüchteten die Täter am Mittwochnachmittag mit Bargeld in unbekannter Höhe, im anderen Fall gingen sie leer aus, wie die Polizei in Erfurt am Donnerstag mitteilte.

Einmal traten und schlugen die Täter auf einen Zehn- und einen Elfjährigen vor einem Sportgeschäft auf dem Anger ein, weil diese ihnen kein Geld geben wollten. Eine Frau kam den Jungen zur Hilfe, die Täter flüchteten.

Etwa eine Stunde später schaltete sich ein Mann ein, als eine achtköpfige Gruppe von 14- bis 16-Jährigen in der Trommsdorffstraße von einem 12- und einem 13-Jährigen Geld und Handys haben wollte und sie zu Boden stieß, als diese sich weigerten. Die Täter verließen daraufhin den Tatort und flüchteten in Richtung Anger.

Die Polizei ermittelt, ob es sich um dieselben Täter handelt. In dem Zusammenhang suchen sie nach Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können. Darüber hinaus werden die Zeugen gesucht, die in den beiden Fällen eingeschritten sind. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord unter der Telefonnummer 0361/78400 entgegen.

