Vor einer Schule in Erfurt ist es zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen (Symbolbild).

Erfurt Ein Streit auf dem Pausenhof zwischen zwei Schülern mündete in Erfurt nach Schulende in einer handfesten Auseinandersetzung.

Pausenstreit eskaliert nach Schulende in Erfurt

Am Freitag kam es zu einem Streit zwischen zwei Mitschülern in der großen Pause an einer Schule im Erfurter Süden.

Als der 17-jähriger Schüler das Schulgelände nach Schulende verließ, wartete sein 16-jähriger Gegner mit drei Freunden bereits auf ihn. Diese schlugen in der Folge gemeinschaftlich auf den 17-Jährigen ein und verletzten ihn hierbei leicht.

Mitschüler und eine Lehrerin schritten ein und konnten die Auseinandersetzung beenden. Da bislang nur einer der Täter bekannt ist, werden Zeugen des Geschehens gebeten, sich bei der Erfurter Polizei zu melden.

