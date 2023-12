Perfekt zu Weihnachten: Erfurter Schüler schreiben eigenes Buch

Erfurt In Zeiten von Tablet und Switch vergisst so manches Kind, wie es ist, ein Buch zu lesen. Oder gar zu schreiben. Europaschüler erlebten nun ein wunderbares Buchprojekt.

„Max ist schon seit dem Kindergarten in Mia verliebt, er traut sich nur nicht, es ihr zu sagen. . . Er traut seinen Augen nicht. Mia hält mit einem anderen Händchen . . . Die Schule macht ihm keinen Spaß mehr, beim Fußball schießt er kein einziges Tor. Er ist sehr unmotiviert . . .“

Die Zeilen stammen aus der Geschichte „Das Missverständnis der Liebe“. Geschrieben hat sie Cataleya. Sie besucht die vierte Klasse in der Europaschule und hat mit 12 weiteren Schülern am Buchprojekt mit René Müller-Ferchland teilgenommen. Er ist Erfurter Schriftsteller, hat bereits zwei eigene Bücher veröffentlicht. Mit jungen Schülern zu arbeiten, war auch für ihn Neuland. „Es hat sehr große Freude bereitet“, sagt er bei der Präsentation des Buches „Max und seine Abenteuer“ in der Europaschule.

Das Projekt des Bundesverbandes der Friedrich-Bödecker-Kreise wurde durch das Bundesbildungsministerium gefördert, die Buchpublikation erfolgte im Mitteldeutschen Verlag. Das Projekt begann vor einem halben Jahr, die Kinder sollten zum freien, kreativen Schreiben ermutigt werden. René Müller-Ferchland unterstützte sie dabei.

Kinder entwickelten Charaktere der Hauptfiguren

„Wir haben zu Beginn über verschiedene Gefühle gesprochen, die Menschen haben können. Dann schufen wir eine Hauptperson, das ist Max. Er erlebt verschiedene Abenteuer“, berichtet der junge Autor. „Die Kinder entwickelten im freien Schreiben vollkommen eigenständig ihre Figuren des Jungen Max, der Schlange Timo, der Biene Laura und weiterer Freunde.“

So ist Max in der einen Geschichte wild und fröhlich, und in der Geschichte eines anderen Kindes eher still und zurückgezogen. „Das Buch mit seinen 13 Geschichten soll aufzeigen, dass jedes Gefühl seine Berechtigung hat.“

Doch die Kinder schrieben nicht nur, schnell stellte sich heraus, dass einige von ihnen gerne zeichnen. Sie erhielten Unterstützung des Erfurter Kinderbuchautors und Illustrators Frank Ruprecht. „Dass dieses Projekt wie geplant und für die Kinder als großer persönlicher Gewinn umgesetzt werden konnte, ist den Bündnispartnern zu verdanken“, sagt René Müller-Ferchland. Er dankt der betreuenden Lehrerin Uta Gransee, der Kinder- und Jugendbibliothek und dem Friedrich-Bödecker-Kreis Thüringen. „Und natürlich ein ganz großer Dank den Kindern“, betont er.

Eltern kommen zur Buchpräsentation

Die Kinder sitzen in der Aula der Europaschule, jedes hat ein Tablet vor sich. Abwechselnd lesen sie ihre Geschichten vor, bringen das Publikum zum Nachdenken, vor allem aber zum Lachen. Einige Eltern sind extra gekommen, haben sich von der Arbeit freigenommen. Das Buch ist der krönende Abschluss dieses wunderbaren Projektes – das wird mit Limo und Donuts gefeiert.

PS: Cataleya liest ihre Geschichte natürlich bis zu Ende vor: „. . . Am nächsten Morgen in der Schule fragt Max: Liebst du mich? Mia sagt ja. Und am Ende sind sie ein Paar.“