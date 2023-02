Persönliche Videobotschaften an die Erfurter: Mickey Krause und Samu freuen sich auf die Domplatz-Party

Erfurt. Was macht Ballermann-Star Mickey Krause in einer Schrankwand? Er grüßt seine Erfurter Fans. Samu tut dasselbe, aber von der WM in Oberhof.

Sie hätten gern jeden Fan einzeln angesprochen, aber dann hätten sie wohl das Internet gesprengt: Mickey Krause und Samu haben per persönlicher Videobotschaft an unsere Redaktion die Erfurter gegrüßt und sie zur großen Karnevals-Party am Sonntag auf dem Domplatz eingeladen.

Die Party beginnt am Sonntag, 19. Februar, 11.11 Uhr. Samu tritt 14.30 Uhr auf. Mickey Krause steht ab 16 Uhr auf der Bühne.

Ballermann-Star Krause meldete sich am Samstag „aus der schönsten Schrankwand Deutschlands“, die in dem kurzen Video allerdings nicht besonders spektakulär aussieht. Tatsächlich steht er auch nicht in, sondern neben der Schrankwand.

„Morgen, Sonntag, sehen wir uns in Erfurt auf dem Domplatz, und ich bin um 16 Uhr dran“, sagt er. „Mickey Krause in Erfurt, ich freu mich.“

Samu schickte ein Video von der Biathlon-WM in Oberhof, wo er am Samstag die Massen rockte. „Hallo Erfurt“, übertönt er die jubelnde Menge. „Jetzt noch in Oberhof, und morgen heißt es: Party auf dem Domplatz! Helau!“

Kann Erfurt auch ohne Umzug Karneval?

Weiter geht das Video: „Ich freu mich auf euch. Mit Mickey Krause, Isi Glück, Pazoo und ganz viel mehr. Kinderprogramm, alles da.“ Der letzte Satz von Ex-Karnevalsprinz Samu ist nur verständlich, wenn man weiß, dass im Hintergrund ein WM-Kampf tobt: „Jetzt kommt der Deutsche, Achtung.“

Bei der Party können die Erfurter Karnevalsfans beweisen, dass sie sich vom angesagten Miesepeter-Wetter nicht den Spaß verderben lassen. Außerdem wird sich zeigen, ob sie den Ärger über die Absage des Umzugs verdauen und der Stadt beweisen können, dass eine große Menge von Erfurtern den Karneval liebt, wie GEC-Präsident Thomas Kemmerich sagte.

Oberbürgermeister Andreas Bausewein hatte beim Rathaussturm am Samstagvormittag angekündigt, für den Karnevalsumzug ab dem nächsten Jahr eine sechsstellige Summe im Haushalt bereit stellen zu wollen. Das viele Geld sei aber nur gerechtfertigt, wenn sehr viele Menschen davon profitieren, meinte er.