Eine Personengruppe hat in Erfurt einen Autofahrer und Polizisten attackiert. (Symbolbild)

Personengruppe in Erfurt greift Autofahrer und Polizei an

Erfurt. Nachdem ein 53-jähriger Autofahrer in Erfurt die Polizei rief, weil er von einer Personengruppe attackiert wurde, eskalierte die Situation weiter.

Eine Personengruppe behinderte am Donnerstagabend auf dem Juri-Gagarin-Ring einen Autofahrer. Später, als die Polizei dazu kam, eskalierte die Situation weiter.

Der 53-jährige Autofahrer sprach die jungen Leute an. Ein 18-Jähriger schlug ihm daraufhin ins Gesicht. Daraufhin rief der Autofahrer die Polizei.

Als die dann eintraf und eine Anzeige wegen Körperverletzung aufnahm, wurde ein 24-Jähriger aus der Gruppe handgreiflich und griff einen Polizisten an. Er musste zu Boden gebracht und gefesselt werden, so die Polizei weiter. Dabei leistete der 24-Jährige so heftig Widerstand, dass ein Polizist verletzt wurde.

