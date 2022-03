Perspektive für „Schöne Aussicht“ bei Witterda

Witterda. Witterdaer Traditionsgaststätte hat nach vier Jahren Leerstand einen neuen Besitzer. Wiederöffnung in kleinen Schritten geplant

Der Name war Programm und ist es heute noch – „Zur schönen Aussicht“ mussten die östlichen Ausläufer der Fahner Höhen erklommen werden. In Witterda lockt schon seit mehr als 100 Jahren ein Ausflugslokal mit diesem Namen vor die Tore der Stadt. Vor allem die Erfurter haben sich gern und oft über Tiefthal und Friedrichsdorf auf den Weg gemacht. Wegen der schönen Aussicht. Bei schönem Wetter reicht diese bis zum Kyffhäuser und zum Brocken.

Auf einer alten Postkarte vor 1900 ist zu sehen, wie das Gasthaus vor dem Anbau ausgesehen hat. Foto: Verlag Hans Pernat

Seit etwa vier Jahren allerdings ist das Lokal geschlossen. Aus privaten Gründen entschied sich der Eigentümer zur Geschäftsaufgabe und zum Verkauf der Immobilie. Nach der Jahresversammlung des Kleingartenvereins „Schöne Aussicht“, wurde im September 2018 das Tor zur Terrasse verschlossen.

Zahlreiche Interessenten nahmen das Objekt in Augenschein und sprangen wieder ab. Fast wäre die Traditionsgaststätte unter Wert an einen Makler aus Berlin verkauft worden. Bis ein spontaner Entschluss des Witterdaer Bürgermeisters die Weichen für die Zukunft der „Schönen Aussicht“ stellen sollte. René Heinemann erwarb die Gaststätte nebst der etwa einen Hektar großen Liegenschaft – mit dem Ziel, sie langfristig als Ausflugsziel und Treffpunkt der Witterdaer zu erhalten. In überschaubaren Schritten will er das Ausflugslokal jetzt sanieren – später verpachten.

Terrasse wird zu Himmelfahrtfür Wanderer geöffnet

Grob entrümpelt wurde bereits - 900 Euro hat die Entsorgung des gesammelten Mülls bisher gekostet – und es ist noch kein Ende abzusehen. Denn hinter der attraktiven Fachwerkfassade staut sich eine Reihe von Anbauten und Lagerstätten, die an Müllablagerungen angrenzen, die bis weit in den Wald ausufern. Zwei Autos wurden bereits entsorgt, das größte gelagerte Teil war ein alter Sattelauflieger.

Das Gerüst an der Fachwerkfassade macht weithin sichtbar, das sich an der „Schönen Aussicht“ etwas bewegt. Foto: Hartmut Schwarz

Die Vorderfassade ist bereits eingerüstet, erste Schäden ausgebessert. Im hinteren Bereich muss die falsch positionierte Solaranlage versetzt werden, damit ablaufendes Regenwasser auch die Rinne erreicht. Vier Jahre Leerstand hätten ihre Spuren hinterlassen.

Einige Mobiliar musste entsorgt werden, da es schimmelte, auch die Gerätschaften in der Küche wurden dadurch zum Großteil unbrauchbar. Ein Etappenziel sei es deshalb, endlich für eine moderne Heizung zu sorgen. Der Gastraum wird bislang über einen Kamin geheizt, der Saal im Obergeschoss übereinen Bullerjan-Ofen. Die Kohle soll jetzt durch Gas ersetzt werden. Das Problem dabei sei, dass noch keine Gasleitung zur Höhe der „Schönen Aussicht“ liegt….

Wer derzeit über das Gelände geht ist überzeugt, dass es dem neuen Besitzer über viele Jahre viel Arbeit bescheren wird. René Heinemann geht es bei seinen Bemühungen um den Erhalt der Gaststätte nicht nur um die Gastlichkeit seiner Gemeinde. Ihm geht es auch um die Tradition, um die Geschichte des Ortes. Wo heute das Lokal steht, gab es um 1700 nur eine von einem Laienbruder der Augustiner bewohnte Einsiedelei.

Der Gastwirt August Schwade war es, der aus der kleinen Klause 1878 einer Sommerwirtschaft machte, das Gelände der Gemeinde für 459 Mark abkaufte und die „Schöne Aussicht“ eröffnete. Er war es auch, der 1899 einen Saal anbaute und das Gasthaus zum idealen Ort für die alljährliche Brautschau machte, bei der sich die Heiratswilligen der Region am dritten Pfingsttag ein Stelldichein gaben. Auch die folgenden Besitzer F. Dufft und Josef Fick hielten daran fest.

Hinter dem Gelände der Gaststätte gibt es noch viel zu beräumen. Der angesammelte Müll liegt bis tief in den Wald. Foto: Hartmut Schwarz

Heute noch können sich die alten Witterdaer daran erinnern, wie in diesen Zeiten von den Wirten Nachschub im Ort bestellt wurde: Der Hund von Josef Fick kam dann stets mit einem Körbchen und einem Bestell-Zettel ins Dorf. Nach dem Verkauf der Gaststätte an die Wasserwirtschaft Weimar und später an das Reparaturwerk Clara Zetkin Erfurt wurde das Gebäude bis zur Wende als Kinderferienlager und Schulungsheim der Kampfgruppen genutzt.

Danach stand es leer, dem Verfall preisgegeben. Bis sich die Familie Franz Lange 1997 ein Herz fasste und auf den Vater hörte, der sich an den guten Ruf der „Schönen Aussicht“ erinnern konnte und in der Übernahme eine ideale Existenzgründung sah. Zwei Jahre wurde renoviert, meist selbst Hand angelegt, wurde die gesamte Familie mit einbezogen – um 1999 zur Wiedereröffnung einladen zu können.

Wann es erneut zu einer Wiedereröffnung kommt, sei abhängig vom Fortgang der Sanierung. Rene Heinemanns Wunschtermin wäre im kommenden Jahr. Zu Himmelfahrt soll es in diesem Jahr schon einmal einen Lichtblick eben. Denn die Terrasse soll bis dahin wieder instandgesetzt sein – mit mehr Platz als zuvor. Es soll für die Wanderer am Männertag einen mobilen Getränkeverkauf geben – Bratwurst sowieso. Die „Schöne Aussicht“ ist wieder ein Ziel, auch wenn es vorerst nur ein einzelner Tag ist.