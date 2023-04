Peterknecht & Co: Umfrage verrät, was die Erfurter Buchhändler zu DDR-Zeiten gelesen haben

Erfurt. Der Blick ins Bücherregal kann sehr intim sein. Wir wollten von Erfurter Fachleuten wissen, welche Literatur sie in ihrer Jugend gelesen haben.

Die Ausstellung „Leseland DDR“ ist aktuell im Stasi-Unterlagen-Archiv auf dem Petersberg zu sehen und beleuchtet die Literatur-Kultur in Ostdeutschland zwischen 1945 und 1989. Von Märchenbüchern über Kriminalromane und sowjetischer Science-Fiction ist alles dabei. Grund genug, bei einigen Erfurter Geschäftsleuten – und damit Menschen, die heute tagtäglich mit Büchern zu tun haben – nachzufragen, was sie eigentlich zu DDR-Zeiten im heimischen Bücherregal hatten:

Peter Peterknecht Foto: Marco Schmidt

Peter Peterknecht (56) aus der Buchhandlung Peterknecht am Anger: In meiner Jugend hat mich tatsächlich Dostojewski begeistert. Aber ich habe auch viel von Stefan Heym gelesen, zum Beispiel „Kreuzfahrer von heute“. Viele seiner Bücher sind damals ausschließlich im Westen erschienen, die konnte ich erst nach der Wiedervereinigung lesen.

Allerdings war ich zu DDR-Zeiten zum Beispiel auf der Leipziger Buchmesse und habe die Vertreter aus der BRD um Bücher angebettelt. Zum Teil erfolgreich. Während meiner Zeit in der Armee war ich sogar ein paar Tage im Arrest, weil ich mit einer Ausgabe von Jürgen Fuchs’ „Fassonschnitt“ erwischt wurde. Das galt damals alles als Schund- und Schmutz-Literatur.

Teresa Förster Foto: Alexander Volkmann

Teresa Förster (53) aus der Wolf’schen Buchhandlung am Berliner Platz: Das Politische hat mich damals in der DDR wenig interessiert. Während meiner Buchhaltungslehre habe ich eigentlich nur die Pflichtliteratur gelesen.

Das waren zum Beispiel Autoren, wie Eva Strittmatter und Armin Müller. Nach der Wende habe ich mich dann erstmal auf Klassiker wie „Stolz und Vorurteil“ von Jane Austen gestürzt. Die waren damals leider immer sehr knapp und nie verfügbar.

Simone Zopf Foto: Kathleen Kröger

Simone Zopf (58) aus der Buchhandlung Kleingedrucktes am Mainzerhofplatz: Bis ich 16 war habe ich gelesen, was meine Eltern zu Hause hatten und was die Bibliotheken hergaben. Da habe ich fast alles leer gelesen. Auch die Bücher von Lieselotte Welskopf-Henrich.

Auch die Belorussischen Volksmärchen haben mich sehr interessiert, weil sie mir eine kleine Tür in die weißrussische Kultur geöffnet haben. Heute ist das Angebot in den Bibliotheken viel breiter, aber damals wussten wir ja auch nicht, was es alles nicht gab.

Sibylle Oschmann Foto: Kathleen Kröger

Sibylle Oschmann (53) aus der Buchhandlung Buchbar an der Krämerbrücke: Ich kann mich tatsächlich nicht mehr so gut daran erinnern, was ich damals gelesen habe. Präsent geblieben ist mir aber „Die Reise nach Sundevit“ von Benno Pludra.

Aber auch Autoren, wie James Baldwin, Christa Wolf und Hermann Hesse. Gelesen habe ich zum Teil einfach, weil es damals als revolutionär galt, dagegen zu sein. Aber mit Literatur der Realität zu entfliehen, war jetzt nicht so gut möglich.

Barbara Saitz Foto: Marco Schmidt

Barbara Saitz (58) aus „Der Laden“ am Anger: Ich habe damals sehr gerne Eva Strittmatter „Ich mach ein Lied aus Stille“ gelesen. Zu meinem großen Glück hatte ich eine Tante im Westen, die mir Bücher geschickt hat. Zum Beispiel „Die Revolution entlässt ihre Kinder“ von Wolfgang Leonhard.

Das stand damals auf dem Index. Nach der Wende habe ich mich dann durch alle Bücher gefressen (hat sie so gesagt, vielleicht Ausdruck ändern), die in der DDR verboten waren. Ich bin Lokalpatriotin.

Hier in Erfurt kaufe ich meine Bücher nur bei Traditionsbuchhandlungen, wie beispielsweise „Caneo“ in der Magdeburger Allee oder bei Peterknecht. Online kaufe ich bei Medimops Bücher aus zweiter Hand. Barbara Saitz hat eine Töpferei und Kinderspielzeugladen seit 35 Jahren und wird dafür von der IHK ausgezeichnet.