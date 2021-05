Philosophie nach der Arbeit mit dem Haus Dacheröden Erfurt

Das Haus Dacheröden am Anger hatte sich zuletzt an der Aktion „Gold statt braun“ beteiligt.

Erfurt. Mit einem philosophischen Salon und einem Online-Forum mit der Verbraucherzentrale wartet die Einrichtung in der nächsten Woche auf. Für die digitalen Angebote kann man sich nun anmelden.

Das Kulturhaus Dacheröden bereitet sich langsam auf die erhoffte Öffnung vor. In der kommenden Woche stehen am Mittwoch, 19. Mai, aber zunächst noch zwei digitale Angebote auf dem Programm. Bei „Philosophy After Work“ ab 18.30 Uhr verrät Dietlinde Schmalfuß-Plicht wie immer vorab nicht, um welchen Text oder Autor es in ihrer Runde gehen wird. Hier wird bis Freitag um Anmeldung gebeten.

Verbraucherzentrale informiert zu Patientenverfügungen

Um die Themen „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“ dreht sich ebenfalls ab 18.30 Uhr der Vortrag von Dirk Weinsheimer auf der Plattform Edudip. Der Jurist bei der Verbraucherzentrale Thüringen erläutert, wie beide Dokumente verfasst sein sollen. Die Patientenverfügung legt medizinische Maßnahmen fest, die von Ärzten ausgeführt oder unterlassen werden sollen. Mit einer Vorsorgevollmacht bestimmt der Verfasser, wer ihn rechtlich vertreten darf, etwa bei Bank- und Behördenangelegenheiten.

Weinsheimer will auch mit gängigen falschen Annahmen aufräumen – beispielsweise, was die Entscheidungsgewalt der Familie oder den Gang zum Notar angeht. Der Link zum etwa einstündigen und kostenfreien Vortrag sowie der anschließenden Möglichkeit, Fragen zu stellen, ist auf der Dacheröden-Webseite unter www.herbstlese.de/de/veranstaltungen/ zu finden. Anmeldung zur Philosophiestunde unter info@philosophie-milan.de