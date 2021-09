Piccolino sucht händeringend neue Spielstätte

Die letzten Vorstellungen sind am 18. und 20. September am alten Standort im Venedig geplant. Der Kinderzirkus Piccolino sucht händeringend neues Domizil, das auch bezahlbar und mit der Straßenbahn erreichbar sein soll. Spätestens im Frühjahr müssen sie das Zelt und Zubehör abbauen.

Erfurt. Bezahlbar und gut erreichbar sollte der neue Standort sein, nach dem der Kinderzirkus Piccolino in Erfurt händeringend sucht.

Ziemlich überraschend, aber unausweichlich: Der Kinderzirkus Piccolino verliert seine Heimat im Venedig spätestens im Frühjahr und sucht darum händeringend nach einem neuen, bezahlbaren Standort. Das Grundstück ist bereits verkauft.

Neues Quartier sollte zentral liegen oder mit der Straßenbahn erreichbar sein

„Optimal wäre, wenn wir einen neuen Ort zum Aufschlagen unseres Zirkuszelts fänden, den wir uns leisten können und der mit der Straßenbahn gut erreichbar ist“, hofft Lisa Fröde auf eine Alternative zum drohenden Aus für den Kinderzirkus. Lisa Fröde und Laura Schlichting leiten die jungen Akteure im Alter von sieben bis 15 Jahren an und stehen auch selbst mit auf der Bühne. Getragen wird das Projekt vom Verein Kinderzirkus Piccolino. Zum letzten Mal auf dem alten Platz im Venedig 2a öffnet sich am Samstag, 18. September, um 15 und 19 Uhr sowie am Montag, 20. September, um 10.30 und 14.30 Uhr der Vorhang für das diesjährige Programm „Sommer – Sonne – Zirkusluft“.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Winter wird in Turnhallen trainiert, im Sommer auf dem Platz

Den Zirkus Piccolino gibt es sogar schon ein paar Jahre länger, doch der tragende Verein gründete sich vor zehn Jahren. Das Jubiläum haben die Akteure wegen der Corona-Einschränkungen verpasst, doch das sind nicht die Dinge, die derzeit Sorge bereiten. Vielmehr geht es um die Frage, ob ein neues Quartier rechtzeitig gefunden werden kann. „Damals war das Dach des Zirkuszeltes unter der Schneelast im Winter eingestürzt“, sagt Lisa Fröde. Damit es überhaupt irgendwie weitergehen konnte, wurde 2011 der Verein gegründet. Und der sucht nun dringend nach einem neuen Quartier. „Spätestens im Frühjahr müssen wir den Platz verlassen“, weiß Lisa Fröde. Wenn alles super läuft, würde das Piccolino-Team gleich an einem neuen Platz aufbauen, um nicht noch ein Zwischenlager finden zu müssen. Im Winter aber wird in Turnhallen trainiert, weil das Sommerlager nicht beheizbar ist.

Ein Gelände an einem Jugendclub würde sich als neuer Standplatz eignen

Das Zirkuszelt ist pagodenförmig und hat einen Durchmesser von zehn Metern. Zum Piccolino gehören aber auch ein Trampolin, welches mit auf den Platz passen müsste, ein Toilettenhäuschen und der Unterschlupf zum Umziehen. „Ich habe nicht nachgemessen, aber die Eltern unserer Zirkuskinder sagen, insgesamt 500 Quadratmeter wären so in etwa gefragt“, meint Lisa Fröde. Einen Wasseranschluss gab es bislang nicht, ohne den könne man auskommen, aber ein Stromanschluss sei wichtig. Von April bis Oktober werde der Platz genutzt. Ein Tor zum Abschließen des Geländes wäre toll. Eine Idee, die im Gespräch mit den Eltern geboren wurde: Der Kinderzirkus könnte sich auch einem Jugendclub anschließen, sofern es ein eingezäuntes Gelände gebe.

Alle Mädchen und Jungen trainieren in einer Gruppe

„Was uns als Kinderzirkus ausmacht, ist wohl, dass alle in einer einzigen Gruppe trainieren. Also alle Kinder können alles, vom Trapez über Clownerie bis zu Akrobatik oder Jonglage“, zählt die Übungsleiterin auf. Davon geben sie an zwei Wochenenden im Jahr ihrem Publikum eine Kostprobe. Diesmal begeben sie sich in ihrer Manege auf Reisen. Sie machen Camping, sind mit einem Kreuzfahrtschiff und einem Flugzeug unterwegs. Auch das Kofferpacken wird thematisiert.

Wer kurzfristig noch in die Vorstellung kommen möchte, kann sich vor Beginn noch an der Kasse um Restkarten bemühen.

www.kinderkirkus-piccolino.de

Lesen Sie hier mehr Erfurt-Artikel.