Pinguine werden im Erfurter Kaisersaal erwartet

Erfurt. Am Samstag wird es bunt im Kaisersaal. Nachmittags können die Erfurter Kinder Karneval feiern, abends ruft der AKC zu seiner Festsitzung.

Der Anger Karneval Club und der Karneval Klub Helau laden zum großen Kinderfasching in den Kaisersaal. Dieser findet am Samstag, 4. Februar, ab 13.30 Uhr statt.

„Es ist Zeit für Fantasie! Kommt und reist mit uns durch die Märchengalaxie“, appelliert Ute Kemmerich vom AKC an die Kinder der Stadt. Es erwarte sie eine atemberaubende Reise. „Unsere kleinen Tänzerinnen und Tänzer trainieren fleißig und sind schon ganz aufgeregt und voller Freude, die Kinder mit ihrem großen Auftritt in der Märchengalaxie zu verzaubern.“

Die kleinen Gäste seien aber nicht nur zum Zuschauen da, sondern selbst Reisende in der Galaxie. Die Feen haben an den Stationen tolle Spiele vorbereitet. „Vor allem aber wollen wir zusammen mit euch und mit ganz viel Spiel, Spaß, Musik, und Tanz die größte Kinderparty der Märchengalaxie feiern. Wenn wir das geschafft haben, wartet am Ende ein einzigartiger und zauberhafter Luftballonregen auf uns“, wirbt Ute Kemmerich.

Das Kinderprinzenpaar aus Erfurt hat auch schon ein Ticket für die Reise gebucht. Als Reiseverpflegung für die Gäste gibt es Getränke und Leckerbissen an der Kaisersaaltheke.

Übrigens: Am Abend des 4. Februar steigt die große Festsitzung des AKC im Kaisersaal. Dafür gibt es noch Karten im Internet und an der Abendkasse. Der AKC als einer der größten Karnevalsvereine der Stadt hat ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Die Tänzer und Tänzerinnen proben seit vielen Monaten, die Grufties – also die Junggebliebenen unter den Älteren – haben sich als Pinguine etwas einfallen lassen. Auch das Männerballett wird auftreten, nach vielen Jahren das erste Mal wieder.

Kinderfasching im Kaisersaal: 4. Februar, 13.30 bis 17 Uhr, 8 Euro Eintritt (bis 3 Jahre frei).