Plätzchen von der THW-Jugend Erfurt

Erfurt. Junge Helfer beteiligen sich an Aktion der Jugendverbände und zeigten sich am Backofen „#heldenhaft“

Beim ersten Treffen der THW-Jugend Erfurt war die genutzte Technik zunächst einmal der Backofen. Zuhause und am Samstag in der THW-Zentrale buken die Jugendlichen blecheweise Plätzchen, um damit jenen eine Freude zu machen, die während der Pandemie-Hochzeiten besonders schwierige Zeiten hatten. Im Rahmen der Aktion „Helfende Hände“ fuhr am Mittwochnachmittag eine Abordnung in Seniorenheime der Stadt, um den Pflegerinnen und Pflegern ihren liebevoll-süßen Dank zu überbringen. Start war im Heim „Am Hirschgarten“. Pflegedienstleiter Steven Müller freute sich, als Max, Felix und Wenzel mit der Jugendbeauftragten Katja Franke auftauchten.