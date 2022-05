Planspiel zur Freifläche im Erfurter Venedig

Erfurt. Ein Planspiel zur künftigen Gestaltung der Venedig-Grünfläche? Die Stadt probiert genau das aus.

Wie die Freifläche im Venedig umgestaltet werden soll, dazu will das Garten- und Friedhofsamt die Bürgerinnen und Bürger befragen und lädt am Dienstag, 24. Mai, zu einem Workshop im Rahmen der Bürgerbeteiligung ein. Um 16.30 Uhr beginnt der erste Teil eines Planspiels, bei dem Ideen zur Nutzung und Gestaltung dieser kleinen Grünfläche in Bildern dargestellt werden. Ziel der Veranstaltung ist es, ein sogenanntes „Moodboard“ zu erstellen. In einem Folgetermin, voraussichtlich Anfang September, werden die Ergebnisse aus diesem ersten Teil des „Planspiels“ mit allen Beteiligten diskutiert. Dies soll zur Arbeitsgrundlage für die Neuplanung der Freifläche werden.

2020 hatte es eine Bürgerumfrage gegeben, bei der die Idee aufgeworfen wurde, einen Spielplatz auf der Freifläche im Venedig einzuordnen. Das wäre nicht unproblematisch, wie die Analyse gezeigt habe. Allein aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse von Nutzern und Anwohnern habe sich keine klare Aufgabenstellung für eine Neuplanung ableiten lassen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Eine für viele akzeptable Lösung fordere eine breite Toleranz aller Beteiligten. Die aktive, mehrstufige Bürgerbeteiligung in Form des „Planspiels“ soll nun einen Lösungsansatz bringen – sie wird in Erfurt zum ersten Mal praktiziert.