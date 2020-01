Erfurt. Die Stadtverwaltung hat Pläne zum Umbau der Eishockeyhalle in Auftrag gegeben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Planung fürdie Eishallebeauftragt

Die Stadt hat die Planung für den Um- und Ausbau der Eishockeyhalle beauftragt. „Wir hoffen, dass wir im März Daten und Fakten haben, die wir an das Land weiterreichen können“, sagt Sport- und Finanzdezernent Steffen Linnert (SPD). Der aktuell auf 9,5 Millionen Euro geschätzte Umbau ist nur mit Hilfe von Landesmitteln möglich. Da das Land die Maßnahme aber nicht vor 2021 berücksichtigen werde, wurden die Investitionsmittel für den eigentlichen Umbau im Haushalt nach hinten verschoben.

Die Mittel für die Planung seien im Budget des Sportbetriebes jedoch berücksichtigt, sagt Linnert. Zudem sollen in diesem Jahr Erhaltungsmaßnahmen etwa an Beleuchtung oder Belüftung durchgeführt werden. Dabei werde allerdings darauf geachtet, dass kein Geld an Stellen verbaut wird, die bei einem späteren Umbau wieder verändert werden. Der Stadtrat hatte im Herbst den Ausbau der alten Kartoffelhalle bestätigt.