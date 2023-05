An einer Straßenbahnhaltestelle hat ein Mann Passanten angepöbelt (Symbolfoto).

Pöbeleien an Erfurter Straßenbahnhaltestelle: Aggressiver Mann landet im Gefängnis

Erfurt. Ein 26-Jähriger hat in Erfurt an einer Straßenbahnhaltestelle Passanten angepöbelt. Auch Polizisten wollte er schlagen.

Ein aggressiver Mann hat am Dienstag in Erfurt an einer Straßenbahnhaltestelle Passanten angepöbelt. Als Polizisten zur Hilfe eilten, versuchte der Mann, sie zu schlagen.

Die Beamten hätten den aufgebrachten 26-Jährigen zu Boden bringen und fesseln müssen, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Dabei habe er nach den Polizisten gespuckt und sie beleidigt.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Da der Mann die geforderte Geldstrafe von mehr als 1000 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen den 26-Jährigen wurde Anzeige wegen tätlichen Angriffs, versuchter Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung erstattet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.