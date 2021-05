Polizei beschlagnahmt Auto in Erfurt

Erfurt. Die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Ein Zeuge meldete sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden bei der Polizei. Er gab einen Hinweis auf einen Autofahrer, der im Landkreis Sömmerda ohne Führerschein und mit gefälschtem Kennzeichen unterwegs war, berichtet die Polizei. Mehrere Streifenwagen kamen auf der Suche nach dem Fahrer zum Einsatz. Der Mann wurde schließlich gestellt. Die Angaben des Zeugen bestätigten sich. Zudem stand der 40-Jährige unter Drogeneinfluss. Der Mann wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach ohne Führerschein erwischt. Sein Auto wurde deshalb auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Außerdem warteten auf ihn eine Strafanzeige sowie eine Blutentnahme.

Betrunken Unfall gebaut

Samstagnacht beschädigte ein betrunkener 22-Jähriger mehrere Autos. Der Autofahrer stand verkehrsbehindernd im Kreuzungsbereich der Josef-Ries-Straße und setzte sein Fahrzeug um. Dabei stieß er gegen ein parkendes Auto, berichtet die Polizei. Der beschädigte PKW wurde gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben. Der Gesamtschaden beträgt über 5000 Euro. Zeugen die das Treiben beobachteten, nahmen dem Fahrer die Autoschlüssel ab und informierten die Polizei. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte der 22-Jährige einen Wert von knapp 1,5 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme veranlasst.

