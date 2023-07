Polizei entdeckt Aufzuchtanlage für Drogen in Erfurter Wohnung

Erfurt. In Erfurt löst ein 43-Jähriger einen Großeinsatz der Polizei aus. Als die Beamten seine Wohnung stürmen, machen sie einen überraschenden Fund.

In Erfurt gab es am Montagabend am Karl-Reimann-Ring einen größeren Polizeieinsatz. Wie die Polizei am Dienstag informierte, seien zuvor mehrere Notrufe eingegangen, in denen von einem Mann berichtet wurde, der aus dem vierten Obergeschoss eines Wohnhauses Gegenstände vom Balkon werfen würde. Da der aggressive Mann sich weigerte, die Wohnungstür zu öffnen und eine Gefahr für Dritte nicht ausgeschlossen werden konnte, habe die Polizei die Wohnungstür aufgebrochen.

Neben dem betrunkenen 43-jährigen Unruhestifter fand die Polizei in der Wohnung auch ein Aufzuchtzelt für Cannabis sowie ca. 100 Gramm Marihuana. Da der Mann sich nicht beruhigen ließ und versuchte die Polizisten anzugreifen, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen den 43-Jährigen werde nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

