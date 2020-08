Polizei Erfurt: Gestohlener Mazda plötzlich aufgetaucht - Aggressiver Ladendieb

Hochwertige Fahrräder gestohlen

Aus einem Keller in der Ulan-Bator-Straße wurde in der Nacht von Montag zu Dienstag ein E-Bike gestohlen. Die Diebe gelangten auf unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus und machten sich an dem Kellerabteil zu schaffen. Das Zweirad hat einen Wert von 2000 EUR. In der Lowetscher Straße waren ebenfalls Langfinger zu Gange. Sie versuchten in drei Keller einzubrechen, was glücklicherweise misslang. Bei einer Kellerbox hatten sie allerdings Glück und stahlen ein Trekkingrad im Wert von 1000 EUR.

In Sportlerheim eingebrochen

Dienstagabend stellten Mitglieder eines Sportvereins fest, dass Unbekannte ins Vereinsheim eingebrochen waren. In den letzten zwei Tagen müssen die ungebetenen Gäste ihr Unwesen in den Räumlichkeiten getrieben haben. Sie stahlen einen Tresor mit mehreren hundert Euro Bargeld und eine Musikanlage. Außerdem richteten sie Sachschaden an. Sie durchwühlten das Objekt und beschädigten Türen und Fenster. Die Erfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gestohlener Mazda plötzlich wieder aufgetaucht

In der Nacht zum Mittwoch wurde die Polizei von einem Anwohner informiert, dass im Innenhof auf seinem Privatparkplatz ein anderes Auto steht. Bei der Recherche stellte sich heraus, dass der Mazda vor knapp 2 Wochen gestohlen gemeldet worden war. Ein Abschleppen war nicht möglich, da die Einfahrt für einen Abschlepper zu schmal war. Da die Halterin noch die Zweitschlüssel für ihr Auto besaß, konnte sie den Pkw heraus fahren. Wer für den Diebstahl verantwortlich ist, muss noch ermittelt werden. (

Ladendetektiv angegriffen: Dieser Mann wurd gesucht

In einem Drogeriemarkt im Norden kam es Dienstagmittag zu einem räuberischen Diebstahl. Ein Unbekannter hatte Parfum und ein Notizbuch gestohlen. Als der Dieb den Laden verlassen wollte, sprach ihn der Ladendetektiv an. Der Unbekannte stieß den Mitarbeiter gegen die Brust und konnte flüchten. Bei dem Räuber handelt es sich um einen ca. 30-35 Jahre alten Mann. Er ist ca. 18 0cm groß, trug ein Basecap und einen roten Pullover mit Aufdruck, graue Schuhe und auf der Wade hatte er Tattoo. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt der ID Nord entgegen: 0361/ 7840-0. (197240)

2,4 Promille: Betrunkene fährt mit plattem Reifen über Bordsteinkante

