Wohnhausbrand Polizei ermittelt wegen Brandstiftung in Erfurter Märchensiedlung

Erfurt In Erfurt-Windischolzhausen brannten an Neujahr erst ein Auto, dann ein Carport und ein Haus. Die Kripo verrät eine erste Erkenntnis.

Nach einem Brand in Windischholzhausen in der Silvesternacht ermittelt die Kriminalpolizei zur Ursache des Feuers. Nach ersten Erkenntnissen könne ein technischer Defekt ausgeschlossen werden, teilte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage am Donnerstag mit.

Nun werde dem Verdacht auf Brandstiftung nachgegangen. Ob eine Rakete oder ein Silvesterböller das Feuer ausgelöst haben könnte, dazu hält sich die Polizei bedeckt.

Brand an Silvester: Elfjähriger sammelt Geld für Erfurter Familie