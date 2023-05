Polizei fahndet in Erfurt nach aggressiver Radfahrerin

Erfurt. Die noch unbekannte Radfahrerin soll unter anderem mit voller Absicht frontal auf eine Fußgängerin zugefahren sein.

Am Freitagnachmittag wurde in Erfurt in der Melanchthonstraße eine Fußgängerin von einer noch unbekannten Radfahrerin absichtlich angefahren. Wie die Polizei am Montag mitteilt, soll die Radfahrerin zunächst knapp an der 49-jährigen Fußgängerin vorbeigefahren sein. Diese hatte sich darüber bei der Radlerin beschwert und wurde daraufhin mehrfach beleidigt. Zudem wendete die Unbekannte mit ihrem Rad, beschleunigte und fuhr frontal auf die 49-Jährige zu. Bei der Kollision kamen beide Frauen zu Fall. Als die Fußgängerin versuchte, dass Fahrrad festzuhalten, wurde sie mehrfach von der Unbekannten getreten. Zeugen können sich mit Nennung der Fallnummer 0122669 bei der Polizei unter der Telefonnummer 0361/7443-0 melden.

