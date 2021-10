Polizei findet in Erfurter Wohnung unter anderem ein AK-74-Sturmgewehr

Erfurt. In einer Erfurter Wohnung hat die Polizei bei einer Durchsuchung mehrere Waffen, unter anderem ein russisches Sturmgewehr vom Typ AK-74, gefunden

Gemeinsam mit der Waffenbehörde führten Polizisten am Montagmittag in Erfurt in einer Wohnung am Herrenberg eine Wohnungsdurchsuchung durch. Die Behörde wollte bei dem 41-jährigen Wohnungsmieter Waffen und Munition sicherstellen, da ihm die Erlaubnis zum Besitz von Waffen entzogen wurde.

Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden etliche Waffen, darunter auch diverse Kurz- und Langwaffen sowie ein vollautomatisches Gewehr vom Typ G3 und ein russisches Sturmgewehr vom Typ AK-74 gefunden. Die Waffen wurden durch die Waffenbehörde beschlagnahmt und gegen den 41-Jährigen mehrere Anzeigen, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, aufgenommen.